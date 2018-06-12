'Naim'a suçlu!

Mehmet Aydın (28), son yılların en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. "Çiftlik Bank" oyunuyla insanları kandırdı. Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiden para topladı. 1.1 milyar liralık vurgun yaptı. Topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. Firari hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Çiftlik Bank soruşturması ise Uruguay'a uzandı. Çiftlik Bank vurgunu nedeniyle her yerde aranan Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolunun Osman Naim Kaya olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın Aydın'ın Uruguay'a getirdiği yüklü miktarda parayı, kendi üzerinden akladığı saptandı. Kaya, Çiftlik Bank skandalı patlamadan önce Mehmet Aydın için Ferrari ve yat satın almıştı. Bir anda zenginleşen Kaya, dikkatleri üzerinde topladı.
KAVGAYA KARIŞTI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Kaya, Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandı. Ancak Kaya, hapishaneyi de karıştırdı. Cezaevinde "yüksek profilli" suçlularla arkadaşlık yapan Kaya, koğuşunda kavgaya karıştı. Olay şöyle başladı. İtalyan mafyasının bir üyesi, koğuşa yemek getiren bir gardiyanla tartıştı. Suçlu, elindeki sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana karşı sigarasını yaktı. Dumanı gardiyanın yüzüne üflemeye başladı. Ardından mahkum, kendisine engel olmaya çalışan gardiyana saldırdı. Kavgaya cezaevindeki Kaya ve diğer mahkumlar da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Olayın büyümesi üzerine cezaevi polisi olaya müdahale ederek biber gazıyla mahkumları etkisiz hale getirmeyi başardı. Olay nedeniyle bir mahkum hastaneye kaldırıldı. Osman Naim Kaya'nın iade süreci konusunda Türkiye'deki dava sürecinin beklendiğini vurguladı.
EŞEKLİK ETTİM
Uruguay'a 2007 yılında giden Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın ile tanışmasının ardından kısa süre içinde zenginleşti. Bu durum Çiftlik Bank soruşturması açılmadan önce Uruguay'da dikkat çekmişti. Brezilya'ya kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki Ferrari, malikane ve yatını, Osman Naim Kaya'nın üzerinden aldığı öğrenildi. Kaya, Uruguay'da gözaltına alınmadan önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, "Bir eşeklik ettim. Türkiye'deki onbinlerce kişi gibi ben de Mehmet Aydın'a aldanan biriyim" demişti.
EŞİ SILA SERBEST
Aydın'ın eşi Sıla, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye edilmişti.
KAVGAYA KARIŞTI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Kaya, Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandı. Ancak Kaya, hapishaneyi de karıştırdı. Cezaevinde "yüksek profilli" suçlularla arkadaşlık yapan Kaya, koğuşunda kavgaya karıştı. Olay şöyle başladı. İtalyan mafyasının bir üyesi, koğuşa yemek getiren bir gardiyanla tartıştı. Suçlu, elindeki sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana karşı sigarasını yaktı. Dumanı gardiyanın yüzüne üflemeye başladı. Ardından mahkum, kendisine engel olmaya çalışan gardiyana saldırdı. Kavgaya cezaevindeki Kaya ve diğer mahkumlar da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Olayın büyümesi üzerine cezaevi polisi olaya müdahale ederek biber gazıyla mahkumları etkisiz hale getirmeyi başardı. Olay nedeniyle bir mahkum hastaneye kaldırıldı. Osman Naim Kaya'nın iade süreci konusunda Türkiye'deki dava sürecinin beklendiğini vurguladı.
EŞEKLİK ETTİM
Uruguay'a 2007 yılında giden Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın ile tanışmasının ardından kısa süre içinde zenginleşti. Bu durum Çiftlik Bank soruşturması açılmadan önce Uruguay'da dikkat çekmişti. Brezilya'ya kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki Ferrari, malikane ve yatını, Osman Naim Kaya'nın üzerinden aldığı öğrenildi. Kaya, Uruguay'da gözaltına alınmadan önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, "Bir eşeklik ettim. Türkiye'deki onbinlerce kişi gibi ben de Mehmet Aydın'a aldanan biriyim" demişti.
EŞİ SILA SERBEST
Aydın'ın eşi Sıla, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye edilmişti.
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