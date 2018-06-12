Sultangazi Esentepe Mahallesi'den 1 sene önce taşınan çocuğa eski komşusu musallat oldu. Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde önceki gün meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E. evde yalnızolduğu esnada kapıya dayandı. Evlerinin kapısına dayanan sapık komşu Ramazan Yurt, 12 yaşındaki H.E'nin evde yalnız olduğunu fark etti.
İstanbul’da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuk bu görüntüyü annesine izletince...
Sultangazi'de önceki gün 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E.'yi evde yalnız olduğu esnada kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Çocuğu "eski komşuyuz" diyerek pencereden uzattığı eliyle yakalamaya çalışan sapık, kapıyı zorlayarak teşhircilik yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'den 1 sene önce taşınan çocuğa eski komşusu musallat oldu. Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde önceki gün meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E. evde yalnızolduğu esnada kapıya dayandı. Evlerinin kapısına dayanan sapık komşu Ramazan Yurt, 12 yaşındaki H.E'nin evde yalnız olduğunu fark etti.
Etiketler: Gazi Mahallesi , İstanbul
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