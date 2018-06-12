24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmayarak, parti içindeki rakibini aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki koltuk kavgası kızıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimi ilk turda kazanacağını gösterirken, CHP'de fırtına kopacak. Özellikle Muharrem İnce'nin hedefinde seçimi bahane edip, Kılıçdaroğlu'nu yollamak var.

Ana muhalefet partisindeki sinsi savaşta, Muharrem İnce'nin tüm planı CHP'nin üzerinde oy almak. Bu plan tutarsa da CHP'de yeni bir olağanüstü kongrenin gündeme geleceği, Kılıçdaroğlu'nun da bu planı görüp İnce'ye karşı harekete geçtiği kulislerde konuşuluyor.

Tam da bu senaryoyu doğrulayan görüntüler Zonguldak'tan geldi.



CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın seçim çalışmaları sırasında çekilen bir videosu sosyal medyada yayıldı. Video CHP Genel Merkezi'ne de ulaştı ve parti içinde tartışmalara neden oldu.

Demirtaş söz konusu videoda, seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyareti yapıyor. Videoda Demirtaş'ın bir esnafa "Cumhurbaşkanlığı'nda Reis'e oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli'den çıkan bir arkadaşınıza oy verin" dediği görülüyor.