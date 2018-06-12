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'dan heyecanlandıran paylaşım

Milli gururumuz ve SİHA'ların üreticisi Müdürü , Twitter adresinden paylaştığı fotoğrafla heyecan yarattı.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 17:06
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