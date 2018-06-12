İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan milyonları heyecanlandıran paylaşım geldi.
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Milli gururumuz İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter adresinden paylaştığı fotoğrafla heyecan yarattı.
İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan milyonları heyecanlandıran paylaşım geldi.
Etiketler: Selçuk Bayraktar , Baykar Makina Teknik , İHA
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