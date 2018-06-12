ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim insanları, "Grip Oteli" kurdu. Burada konaklayacak gönüllüler aramaya başladı. Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak. Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek. Grip Oteli'ndeki ilk çalışmanın 6 ay içinde yapmayı planlıyor.
Grip bir tatil
Etiketler: Grip Oteli
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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