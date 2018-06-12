;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Öldüren şantaj
  2. Mutluluk sireni

Grip bir tatil

Grip bir tatil
ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim insanları, "Grip Oteli" kurdu. Burada konaklayacak gönüllüler aramaya başladı. Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak. Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek. 'ndeki ilk çalışmanın 6 ay içinde yapmayı planlıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar