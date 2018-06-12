FETÖ operasyonundan İYİ Parti çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'nin "hijyen ışık evi" ismini verdiği yapılanmasına yönelik 1 Haziran günü şafak vakti operasyon yaptı. 7 ayrı eve yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün yeniden yapılanma sürecine girmeye çalıştığı dini duyguları ağır basan ve maddi durumu kötü olan üniversite öğrencilerini hedef aldığı, bu kapsamda da söz konusu öğrencilerin barınması için 'hijyen/ışık' adı verilen ve hiç deşifre olmayan 7 ayrı ev tutup, öğrencileri buraya yerleştirerek beyinlerini yıkadığını tespit etti.
İYİ PARTİ ÇUKUROVA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan ve sorguları devam eden 12 kişiden birinin ise İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan olduğu ortaya çıktı.
Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 4 kişiyle birlikte gözaltına alınan Sefa Bozdoğan'ın, daha önce de askeri liselere hazırlanan çocukları ders çalıştırma bahanesiyle terör örgütüne kazandırdığı ileri sürüldü. Polis tarafından 4 aydan bu yana teknik ve fiziki takibe alınan Bozdoğan'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen örgütle bağını koparmadığı belirlendi.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi de olan Bozdoğan'ın kaldığı evin de sorumlu ağabeyi olduğu tespit edildi. Burada kendisi gibi tıp fakültesi öğrencisi olan 3 kişiyle aynı evi paylaşan Bozdoğan'ın, üniversiteli gençlerle sohbet toplantıları düzenleyip, onları örgüt saflarına çekmeye çalıştığı, diğer öğrencilerinde örgüte elaman kazandırması için baskı yaptığı ileri sürüldü.
Zanlıların sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
İYİ PARTİ ÇUKUROVA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Sefa B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Haziran'da kent merkezindeki 7 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonlarda, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan13'ü savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İYİ PARTİ ÇUKUROVA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan zanlılardan 13'ü, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan ve sorguları devam eden 12 kişiden birinin ise İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan olduğu ortaya çıktı.
Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 4 kişiyle birlikte gözaltına alınan Sefa Bozdoğan'ın, daha önce de askeri liselere hazırlanan çocukları ders çalıştırma bahanesiyle terör örgütüne kazandırdığı ileri sürüldü. Polis tarafından 4 aydan bu yana teknik ve fiziki takibe alınan Bozdoğan'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen örgütle bağını koparmadığı belirlendi.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi de olan Bozdoğan'ın kaldığı evin de sorumlu ağabeyi olduğu tespit edildi. Burada kendisi gibi tıp fakültesi öğrencisi olan 3 kişiyle aynı evi paylaşan Bozdoğan'ın, üniversiteli gençlerle sohbet toplantıları düzenleyip, onları örgüt saflarına çekmeye çalıştığı, diğer öğrencilerinde örgüte elaman kazandırması için baskı yaptığı ileri sürüldü.
Zanlıların sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
İYİ PARTİ ÇUKUROVA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Sefa B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Haziran'da kent merkezindeki 7 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonlarda, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan13'ü savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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