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Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavına nasıl başvurulur? sınavı

sınav takvimine Kaymakamlık sınavını da ekledi. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman olacak ve kaymakamlık sınavına nasıl başvurulur? İşte sınavıyla ilgili tüm detaylar.

Kaymakamlık sınavına nasıl başvurulur?

İçişleri Bakanlığı, aracılığıyla, Temmuz ayında Kaymakamlık sınavı açacak. ÖSYM son olarak Kaymakamlık sınavını da bu yılın takvimine ekledi.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin son olarak takvimine aldığı Kaymakamlık sınavı adayların geçerli tarihlerde başvurularını yapmalarının ardından 2 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvuruları 5 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden başvurularını tamamlayabilecekler. Sınav başvuru tarihi 12 Temmuz 2018'de ise sona erecek.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 11:54
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