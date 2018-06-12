Evlilik sözleşmesi noterde yapılmalı

Eski kocam yeniden barışmak istiyor. Aslında ben de istiyorum. Ancak geçen sefer benim servetimden çok aldı. Şimdi nasıl bir evlilik sözleşmesi yapmalıyım? Bu konuda kanunlar ayrılık aşamasında yanımda olur mu?
TÜRK Medeni Kanunu gereği eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde her iki eşin de eşit hakkının olduğu bir rejimdir. Fakat yine taraflar kendi aralarında yapacakları bir evlilik sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilir. Evlilik birliği içinde edindiğiniz malları eşinizle paylaşmak istemiyorsanız, halk arasındaki tabiri ile evlilik sözleşmesi yaparak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini değiştirerek mal ayrılığı rejimine geçebilirsiniz. Mal ayrılığı rejimi özetle herkesin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olduğu, ayrılık halinde de malların paylaşılmadığı bir rejimdir. Türk Medeni Kanunu'nun 242. Maddesi'nde düzenlenen mal ayrılığı rejimi gereğince eşler yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf hakkını korur. Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce veya evlendikten sonra noterde yapmanız gerekmektedir.
ARKADAŞTAN ALACAK NASIL TAHSİL EDİLİR?
Bir şirkette çalışıyorum. Arkadaşım 2 bin lira borç aldı. Elimde buna dair bir senet yok ama birçok arkadaşım şahit. Şimdi bu parayı vermek istemiyor. İnsan kaynaklarına şikayet etsem bir sonuç alabilir miyim? Yanlış anlamayın onun işten atılmasını istemiyorum. Maaşından bir bölümü yani 2 bin lirayı bana verebilirler mi? Dava mı açmalıyım?
İşyerleri yasal olarak sizin talebinizle personelinin maaşından keserek size veremez. Bunun için kesinleşmiş bir icra takibiniz olmalı, akabinde de işyerine maaş haciz müzekkeresi göndererek maaşından kesinti yapılmasını sağlamalısınız. Bu halde bile yasal olarak borç bitene kadar her ay ancak maaşının dörtte biri kesilecektir. Dava açarak şahitlerinizle alacaklı olduğunuzu ispat edebilirsiniz. Keza Hukuk Muhakemeleri Kanunu 200. Madde gereğince 2018 yılı için 2 bin 960 TL'nin altındaki bedeller için senetle (kambiyo, yazılı evrak vs.) ispat zorunluluğu bulunmamaktadır.
E-MAİL DELİL OLARAK KULLANILABİLİR
Matbaa sahibiyim. 65 bin baskının hatalı olduğu ortaya çıktı. Ancak numuneye onay veren şirket, şimdi hatalı olduğunu öne sürerek ürünlerin parasını ödemek istemiyor. e-mailde onay verdiler. Dava açarsam mail geçerli kabul edilir mi?
Teknolojinin hayatın her alanına bu denli girmesi ile yargı kararları da bu duruma seyirci kalmamış, maillerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştır. Bu tartışmaya burada girmeyerek genel olarak e-maillerin davalarda delil olarak kullanılabileceğini belirteyim. Olayınızda ticari bir uyuşmazlık ve ayıplı olduğu iddia edilen bir ürün var. Açılacak olan davada bu ürünün ayıplı olup olmadığı tartışılacaktır. Kanaatimce numuneye onay verilmiş olması ürünün ayıplı olduğu iddiasını çürütecektir. Keza şirketin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü vardır ve verdiği bu onaydan sorumludur.
TÜRK Medeni Kanunu gereği eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde her iki eşin de eşit hakkının olduğu bir rejimdir. Fakat yine taraflar kendi aralarında yapacakları bir evlilik sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilir. Evlilik birliği içinde edindiğiniz malları eşinizle paylaşmak istemiyorsanız, halk arasındaki tabiri ile evlilik sözleşmesi yaparak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini değiştirerek mal ayrılığı rejimine geçebilirsiniz. Mal ayrılığı rejimi özetle herkesin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olduğu, ayrılık halinde de malların paylaşılmadığı bir rejimdir. Türk Medeni Kanunu'nun 242. Maddesi'nde düzenlenen mal ayrılığı rejimi gereğince eşler yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf hakkını korur. Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce veya evlendikten sonra noterde yapmanız gerekmektedir.
ARKADAŞTAN ALACAK NASIL TAHSİL EDİLİR?
Bir şirkette çalışıyorum. Arkadaşım 2 bin lira borç aldı. Elimde buna dair bir senet yok ama birçok arkadaşım şahit. Şimdi bu parayı vermek istemiyor. İnsan kaynaklarına şikayet etsem bir sonuç alabilir miyim? Yanlış anlamayın onun işten atılmasını istemiyorum. Maaşından bir bölümü yani 2 bin lirayı bana verebilirler mi? Dava mı açmalıyım?
İşyerleri yasal olarak sizin talebinizle personelinin maaşından keserek size veremez. Bunun için kesinleşmiş bir icra takibiniz olmalı, akabinde de işyerine maaş haciz müzekkeresi göndererek maaşından kesinti yapılmasını sağlamalısınız. Bu halde bile yasal olarak borç bitene kadar her ay ancak maaşının dörtte biri kesilecektir. Dava açarak şahitlerinizle alacaklı olduğunuzu ispat edebilirsiniz. Keza Hukuk Muhakemeleri Kanunu 200. Madde gereğince 2018 yılı için 2 bin 960 TL'nin altındaki bedeller için senetle (kambiyo, yazılı evrak vs.) ispat zorunluluğu bulunmamaktadır.
E-MAİL DELİL OLARAK KULLANILABİLİR
Matbaa sahibiyim. 65 bin baskının hatalı olduğu ortaya çıktı. Ancak numuneye onay veren şirket, şimdi hatalı olduğunu öne sürerek ürünlerin parasını ödemek istemiyor. e-mailde onay verdiler. Dava açarsam mail geçerli kabul edilir mi?
Teknolojinin hayatın her alanına bu denli girmesi ile yargı kararları da bu duruma seyirci kalmamış, maillerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştır. Bu tartışmaya burada girmeyerek genel olarak e-maillerin davalarda delil olarak kullanılabileceğini belirteyim. Olayınızda ticari bir uyuşmazlık ve ayıplı olduğu iddia edilen bir ürün var. Açılacak olan davada bu ürünün ayıplı olup olmadığı tartışılacaktır. Kanaatimce numuneye onay verilmiş olması ürünün ayıplı olduğu iddiasını çürütecektir. Keza şirketin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü vardır ve verdiği bu onaydan sorumludur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.