Ana isyan!

Maltepe'de 18 yaşındaki G.D., erkek arkadaşı G.E. ile evlenmesine engel olduğunu iddia ederek annesi S.D.'den şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, yaklaşık 2 yıldır arkadaşı olan G.E. ile dini nikahı yaparak birlikte yaşadıklarını belirten G.D., "" dedi. Annesinin 25 bin lira başlık parası ve çeyiz parası ile 3 tane burma bilezik istediğini kaydeden G.D, "Ancak bu şekilde evlenmenize yardımcı olurum' diyor. Annemden davacı ve şikayetçiyim " ifadelerini kullandı.Genç kız, annesi hakkında önleyici tedbir kararının uygulanmasını istedi. Anne S.D. hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. "Nüfus cüzdanının değiştirilmesi idari bir işlem olup, savcılığın yetki ve görev alanına girmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer yoktur" denildi. Öte yandan hakim, müşteki G.D.'nin annesi S.D. hakkında tedbir kararının uygulanması talebini de reddetti.Anne S.D, kızının evlenebilmesi için başlık parası olarak 25 bin lira istedi. Ayrıca 3 bilezik talep etti.