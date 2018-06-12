Düşünceleri okuyan alim

Kırklar Sultan Hazretleri, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) soyundan gelen Seyyid'dir. Kabri Kanuni Sultan Süleyman zamanında keşfedilmiştir. Seyyid Kırklar Sultan Hazretleri'nin kabri, Beykoz Dereseki Köyü'nde, o dönemin şeyhlerinden Kemal Efendi tarafından keşfe-dilmiştir. Yaşadığı yıllarda, insanlara olan yakınlığı ve güler yüzü ile çok sevilen Kırklar Sultan Hazretleri'nin üstün keramet sahibi bir kimse olduğu rivayet edilmektedir.
KIRK TALEBEDEN BİRİ
III. Selim devri Şeyhülislamlarından Fenarizade Muhyiddin Çelebi tarafından yaptırılan Kırklar Sultan Türbesi ve Mescidi, 1989 yılında köylüler tarafında betonarme olarak inşa edilmiştir. Önceleri normal boyutlara sahip olan Kırklar Sultan Türbesi, 1970'li yılarda bir kadının rüyası üzerine yaklaşık 9 metreye çıkartılır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Kırklar Sultan, tarihsel bilgilere göre, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kırk talebesinden birisidir. Ordu ile birlikte İstanbul'un fethine giderken, derenin setinde şehit olmuş ve köy, "Dereseki" ismini oradan almıştır. Bir çok kerametini insanlara yaşarken istemeden de olsa gösteren Kırklar Sultan Hazretleri'nin, insanların düşüncelerini okuyabildiği "Ledun" ilmine sahip olduğu bilinmektedir. Hızır Aleyhisselam'dan da eğitim aldığı rivayet edilmektedir. İmam-ı Azam Hz. Peygamberlerin kerametlerinin hak olduğu gibi velilerin kerametlerinin de hak olduğunu bildirmişlerdir.
GÖZLER YAŞARMADIKÇA GÖNÜLLERDE GÖKKUŞAĞI AÇMAZ
Kırklar Sultan Hazretleri'nin türbesinin duvarında, Kainatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ayak izinin olduğu bir tablo da asılı bir şekilde gözlerin yaşarmasını beklemektedir. "Gözler yaşarmadıkça, gönüllerde gökkuşağı açmaz" demiş İmam-ı Gazali Hazretleri. Türbe'nin kapısında bulunan levhada ise şunlar yazılı duruyor: "Burada meftun bulunan zatın Peygamber Efendimizin sülalesinden bir Seyyid olduğu, kabrinin manevî bir keşifle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Nakşî şeyhi Kemal Efendi tarafından tespit edildiği, Kırklar içinden ilmi ledün sahibi bir kutup olduğu ve Hızır Aleyhisselam ile görüştüğü rivayet edilmekte. İnsanların kalbinden geçen düşünceleri bilme gibi keramete sahip olduğu husus yaygındır."
YÜŞA PEYGAMBER'E EN YAKIN KOMŞU
Kırklar Sultan Kabri, bir çok kimse tarafından bilinmemektedir.
Ancak Beykoz için ayrı bir öneme sahiptir. Kabrin temizliği, her gün nöbetleşerek gönüllü insanlar tarafından yapılmaktadır.
Beykoz'un Dereseki köyünde bulunan kabir, Yüşa Peygamber Hazretleri'nin türbesine yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Kırklar Sultan Hazretleri'nin doğumu ve ölümüyle ilgili net tarih yoktur. Hakkında fazla bilgi olamamakla beraber, hemen yol kenarında bulunan bu kabri, samimi niyetlerinizle, edep ve saygıyla ziyaret etmenizi ve oranın manevi havasından feyiz almanızı tavsiye eder.
Cehennem kapılarının kapanıp Cennet kapılarının ardında kadar açıldığı, artık sonuna doğru geldiğimiz mübarek Ramazan'da Kırklar Sultan Türbesi'nde gözlerimizin yaşarması dileğiyle...
YARIN: TEZVEREN DEDE HAZRETLERİ
KIRK TALEBEDEN BİRİ
III. Selim devri Şeyhülislamlarından Fenarizade Muhyiddin Çelebi tarafından yaptırılan Kırklar Sultan Türbesi ve Mescidi, 1989 yılında köylüler tarafında betonarme olarak inşa edilmiştir. Önceleri normal boyutlara sahip olan Kırklar Sultan Türbesi, 1970'li yılarda bir kadının rüyası üzerine yaklaşık 9 metreye çıkartılır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Kırklar Sultan, tarihsel bilgilere göre, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kırk talebesinden birisidir. Ordu ile birlikte İstanbul'un fethine giderken, derenin setinde şehit olmuş ve köy, "Dereseki" ismini oradan almıştır. Bir çok kerametini insanlara yaşarken istemeden de olsa gösteren Kırklar Sultan Hazretleri'nin, insanların düşüncelerini okuyabildiği "Ledun" ilmine sahip olduğu bilinmektedir. Hızır Aleyhisselam'dan da eğitim aldığı rivayet edilmektedir. İmam-ı Azam Hz. Peygamberlerin kerametlerinin hak olduğu gibi velilerin kerametlerinin de hak olduğunu bildirmişlerdir.
GÖZLER YAŞARMADIKÇA GÖNÜLLERDE GÖKKUŞAĞI AÇMAZ
Kırklar Sultan Hazretleri'nin türbesinin duvarında, Kainatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ayak izinin olduğu bir tablo da asılı bir şekilde gözlerin yaşarmasını beklemektedir. "Gözler yaşarmadıkça, gönüllerde gökkuşağı açmaz" demiş İmam-ı Gazali Hazretleri. Türbe'nin kapısında bulunan levhada ise şunlar yazılı duruyor: "Burada meftun bulunan zatın Peygamber Efendimizin sülalesinden bir Seyyid olduğu, kabrinin manevî bir keşifle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Nakşî şeyhi Kemal Efendi tarafından tespit edildiği, Kırklar içinden ilmi ledün sahibi bir kutup olduğu ve Hızır Aleyhisselam ile görüştüğü rivayet edilmekte. İnsanların kalbinden geçen düşünceleri bilme gibi keramete sahip olduğu husus yaygındır."
YÜŞA PEYGAMBER'E EN YAKIN KOMŞU
Kırklar Sultan Kabri, bir çok kimse tarafından bilinmemektedir.
Ancak Beykoz için ayrı bir öneme sahiptir. Kabrin temizliği, her gün nöbetleşerek gönüllü insanlar tarafından yapılmaktadır.
Beykoz'un Dereseki köyünde bulunan kabir, Yüşa Peygamber Hazretleri'nin türbesine yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Kırklar Sultan Hazretleri'nin doğumu ve ölümüyle ilgili net tarih yoktur. Hakkında fazla bilgi olamamakla beraber, hemen yol kenarında bulunan bu kabri, samimi niyetlerinizle, edep ve saygıyla ziyaret etmenizi ve oranın manevi havasından feyiz almanızı tavsiye eder.
Cehennem kapılarının kapanıp Cennet kapılarının ardında kadar açıldığı, artık sonuna doğru geldiğimiz mübarek Ramazan'da Kırklar Sultan Türbesi'nde gözlerimizin yaşarması dileğiyle...
YARIN: TEZVEREN DEDE HAZRETLERİ
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 23
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