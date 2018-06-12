Eskişehir'de önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Dioyarbakır mitingine ilişkin, "Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Demokrasi'nin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri Eskişehir. Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir. Artık sonuna yaklaştığımız Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Eskişehir demokrasinin, kalkınmanın kıymetini bilir. Aynı zamanda Eskişehir geleceğe huzurla bakmanın kıymetini bilir. Tabi Eskişehir son 16 yıldır bunu kimin sağladığını da bilir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir.
VAKİT TÜRKİYE VAKTİ DİYOR MUYUZ?
Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe.
BİZ SİZE YAPTIKLARIMIZI ANLATIYORUZ
Kardeşlerim bizim diğer partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Daha önce yaptıklarımız bizim en büyük referansımızdır. Bir de yeni projelerimizi sizlere sunuyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? Gençlerin söyledikleri gibi söyleyeyim bol bol geyik yapıyorlar. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon yatırım yaptık. Eskişehir'e 3.devlet üniversitesini de kurduk. Eskişehir'de eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Biz aldatan olmadık, biz icraatciyiz.
MART'TA ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKŞEHİRİ DE ALACAĞIZ
Mart'ta Eskişehir'de büyükşehiri de alacağız. Bunlardan bir şey olmaz. Buraya hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yolları yaptık mı? Eskişehir şehir hastanemiz dev bir eser, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz. Eskişehir'de proje aşamasında olan 11 sağlık tesisimiz var. Eskişehir'de TOKİ aracılığı ile 9827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına Konya ve İstanbul'u dahil ettik. Eskişehir-Konya üzerinden Karaman'a bu yıl bağlanacak. Eskişehir'de baraj ve 8 gölet inşa ettik. Eskişehirli çiftçilerimize 1,5 katrilyonluk tarımsal destek verdik. Eskişehir'de bir teknokent ve 16 AR-GE merkezini kurduk. Şimdi buradan sizlere bir söz daha veriyorum Eskişehir'i Türk Dünyası 2019 eğitim başkenti ilan ediyoruz. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehirli, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bugünlere geldi. Eskişehir 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?
BÜYÜMESEK BU KADAR YATIRIMI NASIL YAPIYORUZ BAY KEMAL
Bu iş havada tavada olmaz icraatle olur, siyaset iddia ve icraat işidir. İddiamız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatimiz son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütmek oldu. Türkiye ilk çeyrekte Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülke oldu. Bunu Bay Kemal anlamaz. Büyümesek bu kadar yatırımı nasıl yapıyoruz Bay Kemal, Bay Muharrem. Siz bu ülkede çırak bile olmadınız.
ADAM İŞİNİ BİLİYOR
Tesla'nın sahibi Elon Musk ziyaretime geldi, gerekirse ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye konuştuk. Adam işini biliyor, gelip seni ziyaret edecek hali yok. Yeni havalimanımız açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Dev liman projeleriyle ülkemizi uluslararası ticaretin uğrak noktası haline getiriyoruz. Seçim beyannamemizde 146 projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir.
BAY MUHARREM'E SORULAR SORAYIM
Ben buradan Bay Muharrem'e bir takım sorular sorayım; bu zat Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında ne düşünüyor. Terörist başını Edirne'de ziyaret eden adamdan ne beklersiniz. Afrin operasyonunu yapan komutan için apoletlerini sökeceğim diyor. Türkiye bir hukuk devleti senin böyle bir yetkin, böyle bir hakkın var mı? Milletim sana zaten icazet vermeyecek. Sana bu apolet sokma, sökme yetkisini vermeyeceği gibi bu millet sana o yetkiyi vermez. Erdoğan teröristlerden söktü. Siz zaten onlarla berabersiniz.
Man Adası dedi, davayı açtım ve kazandım. 197 bin liraya mahkum oldu. Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Demokrasi'nin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri Eskişehir. Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir. Artık sonuna yaklaştığımız Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Eskişehir demokrasinin, kalkınmanın kıymetini bilir. Aynı zamanda Eskişehir geleceğe huzurla bakmanın kıymetini bilir. Tabi Eskişehir son 16 yıldır bunu kimin sağladığını da bilir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir.
VAKİT TÜRKİYE VAKTİ DİYOR MUYUZ?
Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe.
BİZ SİZE YAPTIKLARIMIZI ANLATIYORUZ
Kardeşlerim bizim diğer partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Daha önce yaptıklarımız bizim en büyük referansımızdır. Bir de yeni projelerimizi sizlere sunuyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? Gençlerin söyledikleri gibi söyleyeyim bol bol geyik yapıyorlar. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon yatırım yaptık. Eskişehir'e 3.devlet üniversitesini de kurduk. Eskişehir'de eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Biz aldatan olmadık, biz icraatciyiz.
MART'TA ESKİŞEHİR'DE BÜYÜKŞEHİRİ DE ALACAĞIZ
Mart'ta Eskişehir'de büyükşehiri de alacağız. Bunlardan bir şey olmaz. Buraya hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yolları yaptık mı? Eskişehir şehir hastanemiz dev bir eser, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz. Eskişehir'de proje aşamasında olan 11 sağlık tesisimiz var. Eskişehir'de TOKİ aracılığı ile 9827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına Konya ve İstanbul'u dahil ettik. Eskişehir-Konya üzerinden Karaman'a bu yıl bağlanacak. Eskişehir'de baraj ve 8 gölet inşa ettik. Eskişehirli çiftçilerimize 1,5 katrilyonluk tarımsal destek verdik. Eskişehir'de bir teknokent ve 16 AR-GE merkezini kurduk. Şimdi buradan sizlere bir söz daha veriyorum Eskişehir'i Türk Dünyası 2019 eğitim başkenti ilan ediyoruz. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehirli, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bugünlere geldi. Eskişehir 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?
BÜYÜMESEK BU KADAR YATIRIMI NASIL YAPIYORUZ BAY KEMAL
Bu iş havada tavada olmaz icraatle olur, siyaset iddia ve icraat işidir. İddiamız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatimiz son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütmek oldu. Türkiye ilk çeyrekte Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülke oldu. Bunu Bay Kemal anlamaz. Büyümesek bu kadar yatırımı nasıl yapıyoruz Bay Kemal, Bay Muharrem. Siz bu ülkede çırak bile olmadınız.
ADAM İŞİNİ BİLİYOR
Tesla'nın sahibi Elon Musk ziyaretime geldi, gerekirse ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye konuştuk. Adam işini biliyor, gelip seni ziyaret edecek hali yok. Yeni havalimanımız açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Dev liman projeleriyle ülkemizi uluslararası ticaretin uğrak noktası haline getiriyoruz. Seçim beyannamemizde 146 projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir.
BAY MUHARREM'E SORULAR SORAYIM
Ben buradan Bay Muharrem'e bir takım sorular sorayım; bu zat Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında ne düşünüyor. Terörist başını Edirne'de ziyaret eden adamdan ne beklersiniz. Afrin operasyonunu yapan komutan için apoletlerini sökeceğim diyor. Türkiye bir hukuk devleti senin böyle bir yetkin, böyle bir hakkın var mı? Milletim sana zaten icazet vermeyecek. Sana bu apolet sokma, sökme yetkisini vermeyeceği gibi bu millet sana o yetkiyi vermez. Erdoğan teröristlerden söktü. Siz zaten onlarla berabersiniz.
Man Adası dedi, davayı açtım ve kazandım. 197 bin liraya mahkum oldu. Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li.
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