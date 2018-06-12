CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da düzenleyeceği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, "AK Parti Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)" ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ VE CUMHURİYET ÇANAK TUTTU
Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi. Sözcü gazetesi ise bu tweeti "Erdoğan'ın Bursa mitingiyle ilgili dikkat çeken paylaşım" başlığıyla verdi.
İşte CHP'li vekilin yalanı ve gerçekler....
Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, "AK Parti Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)" ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ VE CUMHURİYET ÇANAK TUTTU
Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi. Sözcü gazetesi ise bu tweeti "Erdoğan'ın Bursa mitingiyle ilgili dikkat çeken paylaşım" başlığıyla verdi.
İşte CHP'li vekilin yalanı ve gerçekler....
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