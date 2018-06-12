Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Bursa'da düzenleyeceği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, " AK Parti Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi. Sözcü gazetesi ise bu tweeti "Erdoğan'ın Bursa mitingiyle ilgili dikkat çeken paylaşım" başlığıyla verdi.İşte CHP'li vekilin yalanı ve gerçekler....