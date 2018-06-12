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'nin Erdoğan yalanı güldürdü

'ın 'da gerçekleştireceği mitinge kimsenin katılmadığı yalanını söyleyen 'li Ceyhun İrgil komik duruma düştü. Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Cumhuriyet gazetesi ve Sözcü'nün ise bu ucuz yalanı haber yapması güldürdü.

CHPnin Erdoğan yalanı güldürdü
Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı 'ın Bursa'da düzenleyeceği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, " Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)" ifadelerini kullandı.


SÖZCÜ VE CUMHURİYET ÇANAK TUTTU
Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi. Sözcü gazetesi ise bu tweeti "Erdoğan'ın Bursa mitingiyle ilgili dikkat çeken paylaşım" başlığıyla verdi.



İşte CHP'li vekilin yalanı ve gerçekler....









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  • 12 Haziran 2018, Salı 09:51
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