Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" dedi.
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.
Etiketler: Ramazan bayramı , Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bak , Ahmet Arslan
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