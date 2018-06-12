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'dan Kuzey Irak'a operasyon

terör örgütlerine büyük hasarlar vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan Kuzey Iraka operasyon

sınır dışındaki operasyonlarına devam ediyor. Kuzey Irak'ta yapılan hava saldırıları sonucunda TSK terör örgütlerine büyük darbeler vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi.

1-8 Haziran'da yapılan operasyonlara yönelik TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e ulaşmıştır."

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  • 12 Haziran 2018, Salı 10:00
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