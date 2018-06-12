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'ta operasyonu: 10 tutuklama

merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Uşakta FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 8 ilde 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda, FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 04:58
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