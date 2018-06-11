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Zombi ’da

Bonzai içen gençler kendinden geçti. ‘Zombi’ gibi dolaşan bağımlıların ibretlik halleri kameralar tarafından kaydedildi

Zombi İstanbul’da
İstanbul'da kullandıkları nin etkisiyle kendinden geçen gençlerin ibretlik hallerine bir yenisi daha eklendi. Kağıthane dün, "bonzai" diye tabir edilen maddenin etkisiyle kendinden geçen gençler yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Cadde üzerinde yanlarından geçen vatandaşların arasında 'zombi' gibi çevrede dolaşan gençler, yürekleri burktu. Aynı cadde üzerinde bir başka gencin ise aldığı maddenin etkisiyle yerde yattığı görüldü. Vatandaşların "bonzai içmeye devam ettikçe böyle olursunuz" dediği genç, bir direğe sarılarak dakikalarca ayakta durakaldı. Yürekleri sızlatan o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.



Sentetik uyuşturucu 'bonzai' içen genç adam kendinden geçti. Vücudu kasılan bağımlı uzun süre havada asılı kaldı...



Uyuşturucu kullanan genç adam aniden yere yığıldı. Kaldırımda yatmaya başladı. Vatandaşlar yollarına devam etti.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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