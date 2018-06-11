Zombi İstanbul’da

İstanbul'da kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençlerin ibretlik hallerine bir yenisi daha eklendi. Kağıthane dün, "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençler yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Cadde üzerinde yanlarından geçen vatandaşların arasında 'zombi' gibi çevrede dolaşan gençler, yürekleri burktu. Aynı cadde üzerinde bir başka gencin ise aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yerde yattığı görüldü. Vatandaşların "bonzai içmeye devam ettikçe böyle olursunuz" dediği genç, bir direğe sarılarak dakikalarca ayakta durakaldı. Yürekleri sızlatan o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sentetik uyuşturucu 'bonzai' içen genç adam kendinden geçti. Vücudu kasılan bağımlı uzun süre havada asılı kaldı...
Uyuşturucu kullanan genç adam aniden yere yığıldı. Kaldırımda yatmaya başladı. Vatandaşlar yollarına devam etti.
Sentetik uyuşturucu 'bonzai' içen genç adam kendinden geçti. Vücudu kasılan bağımlı uzun süre havada asılı kaldı...
Uyuşturucu kullanan genç adam aniden yere yığıldı. Kaldırımda yatmaya başladı. Vatandaşlar yollarına devam etti.
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