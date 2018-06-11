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  1. İşte Muharrem İnce ve 28 Şubat zihniyeti!

'den sonra Almanları da rahatsız etti

Türkiye'nin mega projelerinin her seferinde karşısında bulunan Almanların şimdi ki hedefi ise . Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi tarafından rahatsızlıkla karşılandı.

Yerli otomobil Muharrem İnceden sonra Almanları da rahatsız etti

Cumhurbaşkanı 'ın kararlılığıyla 2023 hedeflerine doğru ilerleyen Türkiye, birçok mega projeyi hizmete sundu. Otomotiv sektöründe de dışa bağımlılığı bitirmeyi planlayan Türkiye, 65 yıllık hayali gerçekleştirmek için projesi için harekete geçti.

TÜRKİYE ÜRETMESİN İSTİYORLAR

Türkiye'nin bu hamlesi tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Türkiye'yi otomobil satmak için büyük bir pazar olarak gören Almanlar, yerli otomobil projesinden sonuç alınacağı yönünde yazılar yayınlamaya başladı.

Bosch'un üst düzey yöneticilerinden aş'ın Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üst yöneticiliğine (CEO) gelmesi, ülkede yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.

"PRESTİJLİ PROJE İLERLEME KAYDETTİ"

Manager Magazin'de yayınlanan haberde; prestijli projenin başarılı bir şekilde ilerleyeme başladığı ifade edildi.

Wilfried Eckl-Dorna imzalı haberde, "Bu prestijli projenin gerçekleşmesi için en tepeden yapılan baskı işe yaramış gibi görünüyor çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye "halk aracının" üretimi konusunda bazı ilerlemeler kaydetmeyi başardı.

Bosch yöneticisi Mehmet Gürcan Karak 1 Eylül'den itibaren konsorsiyumu yöneten kişi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Gürcan Karak ismini geçen hafta TV'de verdiği bir mülakatta açıkladı" ifadelerine yer verildi.

MUHARREM İNCE'DE DURDURMA VAADİ VERMİŞTİ

'nin Cumhurbaşkanı adayı 'de daha önce canlı yayında yerli otomobil projesini Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda durduracağını açıklamıştı.İşte Muharrem İnce'nin inanılması güç o sözleri;

"Erdoğan yerli otomobil diyor, ne yerli otomobili? Bu 20 yıl öncesinin projesi. İlkel bir teknoloji, çok geride kaldı" dedi. Yerli otomobil projesini devam ettirip ettirmeyeceği sorulan İnce, "Hayır ben devam ettirmem, zaman kaybı" şeklinde cevap verdi.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 13:59
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