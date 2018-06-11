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’da 47 kilo ele geçirildi

’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 kilo 855 gram ele geçirildi.

Van’da 47 kilo eroin ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 46 plakalı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lissa'nın da katıldığı aramada; iki çuval içerisinde 47 paket halinde toplam 47 kilo 855 gram maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 10:29
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