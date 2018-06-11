Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 1. çeyrek büyüme rakamının açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Erdoğan attığı Tweetlerde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.

TÜM EKONOMİK SALDIRILARA RAĞMEN GÜÇLÜ BÜYÜME DEVAM

2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!"

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

KATMA DEĞERİ YÜZDE 10 ARTTI

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.