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'den 'a özel ilgi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 'a kazandırdığı yüzlerce eserden biri, Türkiye'de sadece az sayıda ilde bulunan ve 45 Bin A.Ş personeline hizmet veren Eğitim Merkezinden biri olan Erzincan PTT Eğitim Merkezi'ne PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü özel ilgi gösteriyor.

PTTden Erzincana özel ilgi
Türkiye'nin dört bir yanından gelen çalışanları, modern otel konforuna sahip yeni eğitim merkezinde kurumsal ve hizmet eğitimi alıyor. PTT eski başmüdürlüğü binası yapılan yenileme çalışmalarının ardından eğitim merkezi haline 2011 yılında dönüştürüldü. Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı zamanında 2012 yılında açılan, Türkiye'deki 4 eğitim merkezi arasındaki en modern tesis haline getirilen kurumda PTT çalışanlarına, kurumsal ve hizmet eğitimleri veriliyor. PTT A.Ş. Eğitim Daire Başkanı Fevzi Çakar, Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Koşan ve Şube Müdürü Şener Minare, PTT Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu. Başmüdürlük ve Merkez ziyareti de gerçekleştiren Eğitim Daire Başkanlığı yetkilileri, çalışanların ve Eğitim Merkezinin ihtiyaçlarına yönelik yerinde tespitlerde bulundu. Ziyaretlerde PTT Başmüdürü Metin Ağdaş heyeti yalnız bırakmadı.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 10:39
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