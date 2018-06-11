;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. PTT'den Erzincan'a özel ilgi

Türkiye'nin tank avcısı görücüye çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen 4x4 silah taşıyıcı aracının prototipi, Paris'teki Eurosatory Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı.

FNSS tarafından Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesi için geliştirilen 4x4 Tanksavar Aracı, Paris'teki Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda görücüye çıktı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Pars 4x4'ün lansmanı için sektörün dünyadaki en önemli fuarı olarak gösterilen Eurosatory seçildi.

Fuarda, Pars 4x4 STA'nın kalifikasyon testleri için üretilen 2 prototipinden biri sergileniyor. Eurosatory ziyaretçileri, FNSS standında, kalifikasyon testlerine hazır bir aracı yakından inceleme fırsatı buluyor. Proje kapsamında üretilen 2 prototip, üretici doğrulama testlerinin ardından gelecek aylarda kalifikasyon testlerine tabi tutulacak.

Etiketler:
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 11:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar