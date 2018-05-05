İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
5 Mayıs 2018 Cumartesi, 12:29:17 Güncelleme: 11:46:40
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
AFRİN'DEKİ YERLİ SİLAHLAR BÜYÜK SES GETİRDİ
Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı operasyonlarının başarısında yerli ve milli silahlarımızın katkısı da çok büyük. ATAK helikopteri, cirit lazer güdümlü füzeler çok namlulu roket atar ÇNRA'lar ve çok sayıdaki yerli füze ve silah sistemlerimiz Afrin'i teröristlere dar etti.
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