İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

5 Mayıs 2018 Cumartesi, 12:29:17 Güncelleme: 11:46:40
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

Dünya, Türk ordusunun mühimmatlarını konuşuyor! Tüm uluslararası savunma siteleri ve hükümet kurumları, Türkiye'nin yakın gelecekte milli silahlarla tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtiyor.

İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

Türkiye'nin savunma alanında kendi kendine yeterli üstün nitelikli savunma sanayi hamleleri dünyada da geniş yankı buldu. Dünyadaki savunma uzmanları gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

2023 yılında Türkiye'nin savunma alanında tamamen kendi kendine yeterli hale geleceğini ifade eden uzman siteler, Türkiye'de savunma devrimini şu ifadelerle dünyaya duyurdular

İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

AFRİN'DEKİ YERLİ SİLAHLAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı operasyonlarının başarısında yerli ve milli silahlarımızın katkısı da çok büyük. ATAK helikopteri, cirit lazer güdümlü füzeler çok namlulu roket atar ÇNRA'lar ve çok sayıdaki yerli füze ve silah sistemlerimiz Afrin'i teröristlere dar etti.

İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız
İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

Bu silahların kullanımı dünya basınında da Türkiye'nin prestiji olarak geniş yer bulmuştu.

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