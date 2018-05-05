İşte dünyanın göz bebeği olan yerli ve milli silahlarımız

AFRİN'DEKİ YERLİ SİLAHLAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı operasyonlarının başarısında yerli ve milli silahlarımızın katkısı da çok büyük. ATAK helikopteri, cirit lazer güdümlü füzeler çok namlulu roket atar ÇNRA'lar ve çok sayıdaki yerli füze ve silah sistemlerimiz Afrin'i teröristlere dar etti.