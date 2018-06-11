Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, 85. yılına özel reklam filmi yayınladı.

DÜNDEN BUGÜNE THY

Kurulduğu yıldan bu yana, yolcu taşımanın haricinde önemli olaylarda da görev alan THY'nin reklam filminde; ilk uçuş, Kıbrıs Barış Harekatı, Japon vatandaşların kurtarılması ve Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Futbol Takımı'nın yurda dönüşünde de görüntüler yer alıyor.

İŞTE O REKLAM FİLMİ



