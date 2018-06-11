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'nin 85. yıla özel yeni

85. yılını kutlayan 'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları geçmişten günümüze gelişini anlatan özel bir yayınladı.

THYnin 85. yıla özel yeni reklam filmi

'nin bayrak taşıyıcısı , 85. yılına özel yayınladı.

DÜNDEN BUGÜNE THY

Kurulduğu yıldan bu yana, yolcu taşımanın haricinde önemli olaylarda da görev alan THY'nin reklam filminde; ilk uçuş, Kıbrıs Barış Harekatı, Japon vatandaşların kurtarılması ve Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Futbol Takımı'nın yurda dönüşünde de görüntüler yer alıyor.

İŞTE O REKLAM FİLMİ

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 22:21
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