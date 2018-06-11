Başbakan Yıldırım Habertürk özel yayınında soruları yanıtladı

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, "400 yıl evvel Evliye Çelebi buradan geçerken Sabuncubeli solumuzda kaldı diye yazmış Seyahatnamesine" dedi.

KANDİL OPERASYONU

Başbakan Yıldırım Kandil Operasyonu'na dair, ''Başkalarının topraklarında gözümüz yok. Amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden terör örgütünü yok etmek. Bunu yurt içinde büyük oranda başardık. Kuzey Irak'tan sızmalar oluyor, onları da etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizim sınırlarımızın güneyinden gerek Irak'tan gerek güneyden bir tehdit olduğu sürece bizim orada varlığımız olacak. Bütün terör unsurları ortadan kaldırınca bizim orada olmamıza gerek yok. Orada siyasi otoritenin tam anlamıyla tesis edilmesiyle bizim işlerimiz de kolaylaşacak. Askerlerimiz orada, maliyeti var. Birçok unsur var. Fırat'ın doğusunda YPG/PYD adıyla unsurlar var. Şuanda sıcak takip yakın takip Kuzey Irak'ta. Fırat'ın doğusunda yakın tehdit ortaya çıkarsa her türlü tedbiri alma hakkımız saklı. Öncelikle diplomasiyle muhataplarımız ile meseleyi çözmeyi deneyeceğiz.'' şeklinde konuştu.





Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli açılışını yaptı. Başbakan Yıldırım açılışın ardından 1957 model Plemouth Savoy marka klasik otomobil kullanarak tünelden geçiş yaptı.Yıldırım'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik etti.





TÜRKİYE-ABD'NİN MÜNBİÇ PLANI

Operasyonlarımız sürdürdüğümüz zaman bile bu mümkün. Bunu Münbiç'te yaptık. ABD'nin sözü var PYD/YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı bu bir tercih değil mecburiyet. O mecburiyette ortadan kalktı. Yapılması gerek söz verildiği gibi o silahların toplatılması ve Türkiye'ye olan tehdidin sona erdirilmesi. Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez. Karşılıklı menfaatleriniz ne gerektirirse onu yaparsınız. Amerika'ya bakarsanız bir güven sorunu olduğu aşikar. Fırat'ın doğusuna geçtiler de her şey halloldu diye bir şey yok. Ağır silahlar ile donatılmış bir terör örgütünün olması ülkemiz için bir tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Terör örgütünün silahlarının alınması lazım, bunu yapacak olan da Amerika'dır. Biz insanımızın can ve mal güvenliği için gerekeni yaparız.

15 TEMMUZ VE FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz'dan sonra örgüt çok büyük bir darbe yedi. Örgüt elemanları yargılanıyor. Örgütü ayakta tutmak için sürekli mesajlar, talimatlar geliyor. Çıkmaz ayın son Çarşambası gibi bir takım hurafeler ile örgütü canlı tutup onlara kurtuluş yolu aşılamaya çalışıyorlar. Bir darbe hazırlığı olduğu kanaatinde değilim. Her türlü tedbiri elden bırakmıyoruz. Kamuda büyük oranda temizlik yapıldı ama örgüt sizin hesaba koyduğunuz kriterler dışında yeni bir şey geliştiriyorlar. Boş durmuyorlar ki. Başka bir şey ile karşınıza çıkıyorlar. Hükümet olarak olaya hakimiz. Yapılmak istenen şey mensuplarını diri tutmak, onun dışında yapacakları bir şey yok. İş bu noktada yargıya intikal ettiği için siyasi bürokrasi ayağı olsun, bunları ortaya çıkaracak bu saatten sonra yargıdır, onun işidir. Bizim yapacağımız yargıya destek vermek olacaktır.

SUİKAST İHBARLARI

Bunların detaylarına girmek doğru değil. Bu ve buna yönelik bazı şeyler zaman zaman oluyor. Bunların örgüt olarak ilk piyasaya çıkışları kendilerini belli etmeleri MİT TIR'ları ile başladı. Asıl 17-25 Aralık'ta örgüt kendini ortaya koydu yargı kanalı ile hükümeti devirmeye başladı. Detayları bilen konumundayız. Kimse Arınç'ı 15 Temmuz'dan sorumlu tutmuyor. Bu nereden çıktı anlamadım. Kendini açığa çıkarması ve hükümetin karşısına ben de varım ve millet iradesini elinden alacağım demesi bu örgüttür. Bu yasalara aykırı bir tutumdur. Gereği de yapılmıştır. Biz gereken adımları gecikmezsizin attık. Yapılması gereken işlemleri yaptık.

CUMHUR İTTİFAKI

Münferit şeyler de olabilir, bunu genele yaymak doğru olmaz. Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok. Özü başlangıcı 2016 Ekim'dir. Bahçeli siyasetteki tıkanıklık yürümüyor, fiili durumun anayasal sürece getirilmesi lazım diyerek başlatılan bir süreçtir. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan sonra ittifakın temelleri atıldı. Nihayet 24 Haziran seçimleri öncesi de yasal alt yapısı hazırlandı, yolumuza devam ediyoruz. Sahada ittifakın ruhunu zedeleyen bir şey ile karşılaşmadık. Bir bir sıkıntı yaşamadık.

Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz. Biz aynı parti değiliz dolayısıyla her konuda aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımız var bu konular değişmez birlikteliğimiz. Seçimden sonra gayet tabi devam edecek. Tuğrul Bey ile görüşmedik. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum.

Şunu ifade etmiş olabilir Tuğrul bey Ülkücü taban iktidarda olmak ister belki onu ifade etmiştir. Mutlaka ittifakın ruhuna uygun bir tablo görebiliriz. İhtiyaç olan alanlarda mutlaka birlikte çalışma fırsatı var. Bence hiç olmamış şeyler üzerinde sonuç elde etmenin anlamı yok. (HDP'nin barağı geçip geçmeyeceği) Geçsinler geçmesinler ne yaparsalar yapsınlar biz milletimize güveniyoruz. Saha bize durmak yok yola devam diyor .Terörü yok etmek bu ülkenin beka sorunudur diyor. Ben gözle görülür bir zayıflık meydanlarda görmedim. Tabi Ramazan'ın şartları son. Mutlaka bir zorluğu var, ona rağmen heyecanlı bir topluluk görüyorum. Saatlerce kimseyi zorla tutamazsınız bir heyecan hareketlilik var.

Muhalefetin nereden ne bulurum muhabbeti algı operasyonu yapıyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar. Biz şimdi meydanlarda konuşurken bugün ondan bahsettim. Diğer partilerin cumhurbaşkanı adayları çıkıyor ne vaat etsek diyorlar. Bunu yapmışlar bunu söylemeyelim, başka bir şey düşünüyorlar sonra bunu da yapmışlar diyorlar.

Veyis Ateş'in söylediği bir söz üzerine Yıldırm, "Makam gidiyor zaten" diyerek espri yaptı.

AK PARTİ'NİN SEÇİM VAATLERİ

Biz 400 kilometreye yakın tünel yaptık. 350'den fazla tünel yaptık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız en uzun tünelin açılışını yapacak. Türkiye nereden nereye geldi. İnsanlar hizmetlere o kadar çok alıştı ki bunlar ufak iş demeye başladı.

Milletvekili olmaya hazır mısınız? Ben başından beri milletvekiliyim. Milletvekilliği görevini yapma fırsatım olmadı. Biz oradaki hükümete seçilecek cumhurbaşkanının işlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapacağız boş durmayacağız. Yaptık işte yapacağımız kadar. 16 yıldır koşturuyoruz. Ben hiç bir şeye talip olmam (Meclis Başkanlığı).

''ÖLEN İNSANLARIN KANI DEMİRTAŞ'IN ÜZERİNE SIÇRAMIŞTIR''

Bu ülkenin geleceğini anlatıyoruz. Diğer adayların terör ile ilgili projeleri ne hiç duydunuz mu, nasıl mücadele edecekler? Bu güne kadar terörle mücadelede kararlı bir söylemlerine rastlamadım. Yanlışım varsa düzeltin. Bu beni endişeye düşürüyor. Selahattin Demirtaş'ın ziyaret edilmesi düşündürüyor. Terör örgütüne açık destek veren birisi. Böyle bir yapıyı ziyaret etmek ne anlama geliyor bunu aziz milletimin taktirine bırakıyorum. Ölen insanların kanı Selahattin Demirtaş'ın üzerine sıçramıştır.

Temel Karamollaoğlu'nun Demirtaş açıklamaları... O da gitsin yanında dursun beraber yapsınlar kampanyayı. O kadar merhamet sahibiyse beraber yapsınlar kampanyayı şenlik olur.

Ben de bir konfor yok gece gündüz demeden dağ bayır dolanıyoruz. İlk gün nasılsa şimdi de öyle. 81 milyon vatandaşımız içerisinde 1 kişiyim, ne bir fazlam ne de bir eksiğim var. Makamlar bizim kimyamızı bozamaz. Mutlaka cazibesine kapılanlar vardır. Güç zehirlenmesi demek ileri bir iddia olur. Bizim partimizde bu sıfatı hak eden arkadaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Metal yorgunluğu başka bir şey. Yaz yorgunluğu gibiydi geldi gitti.

Gündem burada. Tüneli açtık önünde de program yapıyoruz. Gün boyu diğer adayların abuk subuk sözlerine cevap yetiştirecek halimiz yok.

KIRAATHANE TARTIŞMASI

Gençler bir araya geliyorlar, gençler kitap okuyor araştırma yapıyor vakit geçiriyorlar boş zamanlarında. Çarpıtıyor. Muharrem İnce'nin verimli alan bulduğunu zannediyor. Kahve ayrı şey. Oyunlar oynanır, emekli insanların gittiği yerlerdir. Kıraathane okuma evi gibidir. Bunun ne zararı var İnce neden gocunuyor. Eğitim için okumak şart değil mi? Külliye'ye 10 milyon kitaplı kütüphane kuruyoruz. Bir yandan eğitimden bahsedeceksin genç nesli geleceğe hazırlayacağım diyeceksin bir yandan da bu kadar insani bir işi böyle karikatürize edeceksin. Bu tamamen işi çarpıtmaktır. Sanki bu işten başka projemiz yokmuş gibi. Ömrü hayatında ne yaptın kardeşim yaptığın bir eser varsa onu söyle onu konuşalım. Sorunları torunlara havale etmedik. İşi hep polemik sahasına çekmek istiyor. Kendisini herkese sıcak mesajlar veren halktan biri gibi takdim ediyor. Ama meclisteki grup başkan vekiliyken de görüyoruz. Milletin gönlüne girmek kolay değil.

KÖPRÜ-OTOYOL FİYATI TARTIŞMASI

O da işi bilmediğini gösteriyor. Kıyas yanlış. Birisi dışarıdan borç kredi alıyorsun köprü yapıyorsun. (1. ve 2. köprü) bunu yıllarca faiziyle ödüyorsun. Kim ödüyor, herkes ödüyor. Yavuz Sultan Selim , Osmangazi farklı. Yüksek de en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Orada bir köprü olmadığını düşün ne yapacaktın. Köprü yapıldı çalıştırıldı 7-8 yıl kaldı. Ücretlerinin düşürülmesinin kararını biz vereceğiz. Devlete geçtiği an devlet kararı verilir.

İkinci tura kalma ihtimali ve Kürt kökenli seçmenler... Bizi ilgilendiren bir konu değil. Birinci turda milletin desteği ile işi bitiririz. HDP'nin barajı geçmesi fark etmez. Güneydoğu Anadolu'da var olan parti biziz. Türkiye'nin her noktasında var olan parti biziz. Kürt vatandaşımın üzerinde HDP'nin desteği olabilir, CHP'nin başka bölgelerde desteği var. Türkiye'nin her yerde desteği olan parti biziz. HDP teröre tavrını koydu mu? Bizim PKK terör örgütü ile alakamız yok diyen var mı, ondan sonra da bizi dışlıyor. Belediyede olanları gördünüz. Kayyum belediyelerin kaynaklarının nasıl dağa aktarıldığını gördünüz. Şimdi öyle mi? Pırıl pırıl.

Son hafta sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin geçişiyle ilgili bilgiler verecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı'nın açıklamaları... Hayırlı olsun kararlarını vermişler. Göreceğiz ne kadar oy aldığında ne kadar önemli olduğunu. Herkes kendini ağırdan satıyor.

YENİ SİSTEM VE UYUM YASALARI

Biz umut ediyoruz vatandaşlarımızın kararına da güveniyoruz bu seçim 24 Haziran'da tamamlanacak. Yetki kanunu çıkardık bunun gereğinin yapılması lazım. Kapsamlı bir kararname çıkması lazım. 5 bin farklı kanunda değişiklik ön gören kanunlar var. Bütün bunları seçimin belli olmasıyla cumhurbaşkanının göreve başlaması ile yapılacak. Yapılanlar var uyum yasalarının bir kısmı yapıldı. Bir kısmı yapsan da uygulama kabiliyetin yok. Seçim olmadan yaptın diyelim seçimi bir anlamda etki altına almış olabilirisin. Hazırlıkların hepsi tamam. Uygulama takvimi farklı. Hazırladık onun için yetki kanunu çıkardık. Çıkarmasaydık tıkanıklık yaşanacaktı. Bir uyum kanunu yani. Bir uyum çerçeve kanunu. Burada yaptığımız şey parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz.

Muharrem İnce'nin adaylığı... Ben hiç takip etmiyorum. Fırsat bulamıyoruz ki. 40 tekne ekmek yemesi lazım Erdoğan'a benzemesi için. Hırslı, istekli buna şüphe yok ama Allah işini rast getirsin ne diyeyim.

PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMASI

Önce parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. 6 ay dediler sonra 2 yıl dediler. Konuşulması bile başkanlığın hoşuna gitti. 2 yıl koydu. Parlamenter sisteme geçecekse verdiği vaatler yanlış. Parlamenter sistem de bu vaatlerin hiçbirini yapamaz. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı temsilidir. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

UZMAN JANDARMALARA EK GÖSTERGE

İlk memuriyete başlangıcında bir sorun var onu düzelteceğiz. İlk memuriyete başlamalarında bir iyileştirme yapıyoruz bu önemli bir şey.

Geldiğimiz noktayı küçümsemek doğru değil. Türkiye son 15 yılda 3 kat büyüdü. Uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Başladığım ile bitirdiğim an alt yapıda kıyaslanamaz. Alt yapıda ilk 10'a girmişiz bu büyük bir mutluluk. Yurdun her köşesine gittiğimizde başladığımız bitirdiğimiz yaşam kalitesini arttıran hizmetleri gördüğümüzde, mutluluk duyuyor tebessüm ediyoruz. Daha fazlası da yapılabilirdi. Dayatmalar, darbeler olmasaydı zamanı daha etkin kullanabilirdik. Geldiğimiz noktayı küçümsersek haksızlık olurdu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bir birikim var bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım. Bence şartlar oluştu.