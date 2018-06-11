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Terör örgütü 'nin sorumlusu yakalandı

Terör örgütü // tarafından 'nin sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, Suriye'den Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Terör örgütünün Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü // tarafından 'nin sorumlusu olarak görevlendirilen teröristin, Suriye'den Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden bir teröristin yurda gireceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, ilçenin sınır hattındaki Maden Mahallesi'nden yasa dışı yolla yurda girmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda önemli bilgiler verdi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den 2014'te Irak'ta silahlı eğitim aldığı tespit edilen 32 yaşındaki terörist Sezer Duruk'un daha sonra Türkiye'ye gönderildiği anlaşıldı.

'nde yaklaşık 3 yıl önce süren terör operasyonlarında örgütün , Adana, ve Mardin YPS sorumluluğunu yürüttüğü belirlenen teröristin daha sonra Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Terörist Duruk'un, yaklaşık 20 gün önce örgütün tekrar güçlendirilmesi amacıyla terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Türkiye sorumlusu olarak görevlendirilerek, Suriye'den gönderildiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Duruk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "terör örgütü üyesi" ve "terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan tutuklandı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 21:54
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