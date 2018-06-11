Tele-tokat

Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Adana'dan yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. İlginç dolandırıcılık yönteminin mağduru olan gazete patronu Gülçin Kanber, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirterek, "Beni arayan şahıs, yanlışlıkla telefon faturamı yatırdığını söyleyerek, 'Paramı nasıl alabilirim' diye sordu. Ben de GSM şirketiyle konuşup, teyit alıp, kendisini arayacağımı söyledim. O kişi beni sürekli arayarak 'Abla ben askerim, ihtiyacım var. Ne olur bana yardımcı olun' dedi. Ben de çok üzüldüm. GSM şirketini aradım. 2 tane ödenmiş faturamın olduğunu söylediler. Ben de faturamı yanlışlıkla ödeyen kişinin parasını geri istediğini, kendisine iade edip edemeyeceklerini sordum.
'IADE ETMEDILER'
Onlar da iade edemediklerini söylediler. Ne yapmam gerektiğini sorduğumda ise yanlışlıkla faturamı yatıran kişiye parasını göndermemi, bir sonraki ay tutarı faturamdan düşeceklerini söylediler. Ben de parayı yolladım. Daha sonra öğrendim ki GSM şirketi parayı iade etmiş. Fatura ödenmediği için 2 ay sonra icra geldi" diye konuştu. Kanber sözlerine şöyle devam etti. "GSM şirketinden teyit alıyorum. Bana o teyit verilmeseydi, ben o kişiye ödeme yapmazdım. İşin maddiyatında değilim. Beni dolandıran kişi hem de GSM şirketi hakkında beni suç duyurusunda bulunacağım."
'IADE ETMEDILER'
Onlar da iade edemediklerini söylediler. Ne yapmam gerektiğini sorduğumda ise yanlışlıkla faturamı yatıran kişiye parasını göndermemi, bir sonraki ay tutarı faturamdan düşeceklerini söylediler. Ben de parayı yolladım. Daha sonra öğrendim ki GSM şirketi parayı iade etmiş. Fatura ödenmediği için 2 ay sonra icra geldi" diye konuştu. Kanber sözlerine şöyle devam etti. "GSM şirketinden teyit alıyorum. Bana o teyit verilmeseydi, ben o kişiye ödeme yapmazdım. İşin maddiyatında değilim. Beni dolandıran kişi hem de GSM şirketi hakkında beni suç duyurusunda bulunacağım."
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