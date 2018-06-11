;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Muharrem’i seçersen Selahattin de başkan olur
  2. Zombi İstanbul’da

Kız kurtaran

’ta D.Ş. eve kapatıldı. Mahalleli polisi aradı. Küçük kız kurtarıldı

Kız kurtaran
Boş evde tutulan genç kızı polis kurtardı. Olay dün 'ta yaşandı. Sabahın ilk ışıklarında D.Ş. boş evin balkonuna çıkarak apartman sakinlerine kaçırıldığını söyledi. Polisi aramalarını istedi. Emniyet güçleri, evin kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden ekipler, yangın merdiveni aracılıyla genç kızı kurtardı. 18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kız, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, şüphelilerin peşine düştü. alınan sağlık raporunun ardından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.




Büyük korku yaşayan kız balkonda kurtarılmayı bekledi.

Etiketler: ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar