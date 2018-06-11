Kız kurtaran

Boş evde tutulan genç kızı polis kurtardı. Olay dün Kahramanmaraş'ta yaşandı. Sabahın ilk ışıklarında D.Ş. boş evin balkonuna çıkarak apartman sakinlerine kaçırıldığını söyledi. Polisi aramalarını istedi. Emniyet güçleri, evin kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden ekipler, yangın merdiveni aracılıyla genç kızı kurtardı. 18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kız, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, şüphelilerin peşine düştü. alınan sağlık raporunun ardından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.
Büyük korku yaşayan kız balkonda kurtarılmayı bekledi.
Büyük korku yaşayan kız balkonda kurtarılmayı bekledi.
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