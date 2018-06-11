Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Niğde mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleşen operasyonlar için önemli mesajlar veren Erdoğan, "Şu ana kadar Afrin'de öldürülen terörist sayısında 4500'ün üzerine çıkıyoruz. Sincar'da, Kandil'de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçakla 12 önemli nokta imha edildi. Oradaki silah depolarını yok ettik" dedi.







Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizi muhabbetle selamlıyorum Niğde. Bu muhteşem meydandan Niğde'nin köylerindeki vatandaşlarımıza selam gönderiyorum. 16 yıldır gelir giderim ama ben böyle bir Niğde görmedim. 24 Haziran'da birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun.

Beyefendi askerin tavrından rahatsız oldu. 24 Haziran'da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız? Şehitlerimizin temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını asla yerde bırakmadık. Cudi'de var mıyız? Gabar'da var mıyız? Afrin'de var mıyız? Ama Bay Kemal bize Afrin'e girmeyin dedi.

KANDİL'E OPERASYON BAŞLADI

Bay Muharrem Afrin'de ne işiniz var dedi. Kahraman Ömer Halisdemir ne yaptı? Hain Semih Terzi'yi alnından vurdu. Kardeşlerim nereye saklanırlarsa saklans��nlar biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Şu ana kadar Afrin'de öldürülen terörist sayısında 4500'ün üzerine çıkıyoruz. Sincar'da, Kandil'de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçakla 12 önemli nokta imha edildi. Oradaki silah depolarını yok ettik.





PEKİ BAY KEMAL'DEN, BAY MUHARREM'DEN TERÖRLE MÜCADELE DUYDUNUZ MU?

Çukur eylemlerinde teröristleri açtıkları çukura gömdük mü? Zeytin Dalı Harekatında teröristleri yok ettik mi? Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakları teslim ettik mi? Peki Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele duydunuz mu? Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, Muharrem terör örgütünün partisinin genel başkanına ziyaret gerçekleştiriyor. Bunlar 53 Kürt kardeşlerimizi öldürmedi? Bu yüzden 24 Haziran'da gereken desteği verdik. Kandil'i bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatından sonra başlattığımız harekat başarı ile sürüyor. Artık İHA'mız var, SİHA'mız var bunları ABD'den, İsrail'den almıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız.

SON 16 YILDA NİĞDE'YE 13 KATTRİLYON YATIRIM YAPTIK

Niğde 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü Türkiye diyor muyuz? Türki siyasetinin kaset ve montaj siyaseti ile esir alınmaya çalışıldığı 30 Mart seçimlerinde Niğde yanımızda yer aldı. 16 Nisan'da da Niğde bu demokratik geleneğini bozmadı. İşte bunun için Niğde bizim yoldaşımız, kardeşimiz diyoruz. Kardeşlerim Niğde'yi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştık. Son 16 yılda Niğde'ye 13 kattrilyon yatırım yaptık. Eğitim için 1646 yeni derslik inşa ettik. 26 trilyon tutarında burs verdik. 7243 kapasiteli yurtlar açtık. 5 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Niğde'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 813 trilyon lira kaynak aktardık. Niğde'nin 62 KM bölünmüş yolu vardı biz bunu 311 KM'ye çıkardık.

Bak dünyada Tesla diye bir marka var. Oranın sahibi ve CEO'su Elon geldi beni ziyaret etti. Sen bu işlerden anlamazsın zaten anlayana kadar 24 Haziran geliyor. Onun için ben size güveniyorum, size inanıyorum.

"YAHU BU BÜYÜME NEDİR BİR ÖĞREN..."

Niğde'nin uzun vadede içme ve kullanma suyunu karşılayacak proje çalışmaları devam ediyor. Niğdeli çiftçilerimize 690 trilyon liralık destek verdik. Bay Kemal ne diyor çiftçi aç. Türkiye 7,4 büyüme katetti, OECD ülkerinde 1.olduk, Bay Kemal çıkmış diyor ki 7,4 büyüme size yansıdı mı? Yahu bu büyüme nedir bir öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu yollar nerden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem cehalet çok kötü bir şey. Niğde'de teknokent kurduk bunu nereden kurduk Bay Kemal? Eğer küçülen bir ekonomi olsak bunları yapabilir miyiz? Bu yatırımlarla Niğde 16 yılda bambaşka bir yere geldi. İnşallah bunu 24 Haziran'dan sonra çok daha farklı bir yere götüreceğiz.





CUMHUR İTTİFAKI İLE DİĞER İTTİFAKA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ

Şimdi soruyorum Niğde, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti'ye oyumuzu veriyor muyuz? Yaparsa yine AK Parti yapar. Cumhur ittifakı ile diğer ittifaka gereken dersi vereceğiz. Muhalefetin halini görüyorsunuz, bunlar yıkım ekibi. Biri havaalanı ile uğraşıyor, biri TİKA ile uğraşıyor. Bunlar ne cins ya? TİKA dünyanın dört bir yanında tarihi miraslarımızla ilgileniyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet var. Siz hiç Avrupa'da yatırım düşmanı muhalefet gördünüz mü?

SİZ HİÇ MORALİ BOZUK OLDUĞU CEPHEDEKİ ASKERE SATAŞAN CUMHURBAŞKANI ADAYI DUYDUNUZ MU?

Siz hiç morali bozuk olduğu cephedeki askere sataşan cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu? Neyse 12 gün kaldı. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Bunlar ancak ondan anlar. Bunların içindeki kin ve nefret hem yüzüne hem diline vuruyor. Ne yaparsanız yapın biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi ne diyor ben başörtüsüne karşı değilim diyor. Benim annem de kız kardeşim başörtülü diyor, onlara saygım var sen kendine bak.

BİZ OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ

Niğde'ye Millet Bahçesi kuracağız. Bir diğer projemiz de Millet Kıraathanesi. Ya ben kıraathane diyorum, muhalefet de bunu oyun oynama yeri olarak gösteriyor. Bay Muharrem o işi sen bilirsin. Biz okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Kıraathane Arapça'da okuma evi demektir. Buralar 24 saat açık olacak. Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem.

"BAY MUHARREM SANA DA İKRAM EDERİZ"

Bay Muharrem meydan meydan kekten söz ediyor, çok istiyorsan sana da ikram ederiz. AK Parti Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı siz onları yıkacak mısınz? Kardeşlerim AK Parti Türkiye'de hızlı treni getirdi. Siz bunu kaldıracak mısınız? Marmaray'ı yaptık, Osmangazi'yi yaptık ne olacak? Yıkacak mısınız? Bunlar ne dediğinin farkında değil. Kalkıp yatırımları durduracağız diyorlar. Kardeşim biz Niğde'de hizmete devam, yatırıma devam.