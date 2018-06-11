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'dan 'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Şırnak'ın Bestler-Dereler ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik iki ayrı hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan Kuzey Iraka hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda hava harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik 10 Haziran'da düzenlenen hava harekatında ise teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 09:30
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