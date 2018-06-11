Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitingi sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştirerek şehit olan kahraman Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
Erdoğan'dan Halisdemir'in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Ömer Halisdemir , Cumhurbaşkanı
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