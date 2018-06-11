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Erdoğan'dan Halisdemir'in kabrine ziyaret

15 Temmuz şehidi 'in kabrini ziyaret etti.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 16:01
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