Taziye Akını

Türk iş dünyası başta olmak üzere, sanat ve spor alanında da yüzlerce kişi dün, Erdoğan Demirören için taziyeye koştu... Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelen isimlerin çok önemli olması dikkat çekti. Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, İşadamı Hüsnü Özyeğin, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Rıdvan Dilmen ve çok sayıda sanat dünyasından isimler taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım Demirören, Revna Demirören ve Meltem Demirören'in ziyarete gelenleri tek tek kapıya kadar uğurladığı görüntülendi.
SANAT DEĞERİ YÜKSEK
Taziye ziyareti sonrası açıklama yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, "Çok değerli bir sanayici ve dostumuzu kaybettik. Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın çok önemli bir özelliği var onu da herkes bilmez; sanatseverdi, kültür mirasına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı dönemi Türk İslam Sanatı eserlerinden oluşan çok kıymetli bir koleksiyonu vardı. Evi bir nevi müzeydi. Sanat değeri yüksek bir insandı" dedi. İşadamı Hüsnü Özyeğin ise "Erdoğan Bey benim 45 yıllık dostumdu. Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp. Yaptıkları şeyler, bıraktığı eserler onun en önemli mirası olmuş oldu. En son iki ay önce ofisine gittim ve hastanede ziyaret ettim ama kendisini göremedim. Hep çalışırdı, Çalışkan bir insandı. Torunu da 15 gün sonra Özyeğin Üniversitesi'nde mezun olacaktı, onu görememesi yazık oldu" ifadelerini kullandı.
CENAZE TÖRENI BUGÜN
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 31 Mayıs'tan beri tedavi altındaydı. Önceki gün saat 11.53'te hayatını kaybettiği açıklan dı. Erdoğan Demirören'in cenaze programı belli oldu. Erdoğan Demirören için 10 Haziran Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Demirören daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da taziyede bulundu.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da taziyede bulundu.
Demet Sabancı ve Çiğdem Simavi de taziyede bulundu.
İşadamı Hüsnü Özyeğin de taziye için ailenin Kanlıca'daki yalısını ziyaret etti.
SANAT DEĞERİ YÜKSEK
Taziye ziyareti sonrası açıklama yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, "Çok değerli bir sanayici ve dostumuzu kaybettik. Erdoğan Demirören bey bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın çok önemli bir özelliği var onu da herkes bilmez; sanatseverdi, kültür mirasına büyük katkıları olmuştur. Osmanlı dönemi Türk İslam Sanatı eserlerinden oluşan çok kıymetli bir koleksiyonu vardı. Evi bir nevi müzeydi. Sanat değeri yüksek bir insandı" dedi. İşadamı Hüsnü Özyeğin ise "Erdoğan Bey benim 45 yıllık dostumdu. Onu kaybetmek sadece benim açımdan değil, tüm Türkiye için çok önemli büyük bir kayıp. Yaptıkları şeyler, bıraktığı eserler onun en önemli mirası olmuş oldu. En son iki ay önce ofisine gittim ve hastanede ziyaret ettim ama kendisini göremedim. Hep çalışırdı, Çalışkan bir insandı. Torunu da 15 gün sonra Özyeğin Üniversitesi'nde mezun olacaktı, onu görememesi yazık oldu" ifadelerini kullandı.
CENAZE TÖRENI BUGÜN
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 31 Mayıs'tan beri tedavi altındaydı. Önceki gün saat 11.53'te hayatını kaybettiği açıklan dı. Erdoğan Demirören'in cenaze programı belli oldu. Erdoğan Demirören için 10 Haziran Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Demirören daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da taziyede bulundu.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da taziyede bulundu.
Demet Sabancı ve Çiğdem Simavi de taziyede bulundu.
İşadamı Hüsnü Özyeğin de taziye için ailenin Kanlıca'daki yalısını ziyaret etti.
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