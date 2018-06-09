Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine öğle saatlerinde Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Serhat Albayrak ile geldi.
Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Serhat Albayrak buradan ayrıldı.
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