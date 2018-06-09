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Bakan 'tan ne taziye ziyareti

Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı 'in vefatı nedeniyle 'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başkanvekilİ Serhat Albayrak taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayraktan taziye ziyareti


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı 'in vefatı nedeniyle 'ne taziye ziyaretinde bulundu.



Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine öğle saatlerinde Başkanvekili Serhat Albayrak ile geldi.



Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Serhat Albayrak buradan ayrıldı.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 18:26
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