AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule Hızlı Treni'ne başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor." dedi.

Yıldırım, partisince Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 2002 yılında bu yana bütün illeri, ilçeleri, köyleri ve beldeleri kalkındırmanın, geliştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

İktidarları boyunca bir yandan ülkenin hasret kaldığı hizmetleri yaparken dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini, bir yandan da vesayetçilerle, darbecilerle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Yıldırım, Lüleburgaz'da hayata geçirilen projelere de değindi.





Yıldırım, Lüleburgaz'ın Kırklareli'nin üreten, taşıyan lokomotif bir ilçesi olduğunu, ilçeye eğitim alanında son 15 yılda önemli eserler kazandırdıklarını dile getirdi.

Liseler, yurtlar, yeni derslikler açarak öğrencilerin hayatını kolaylaştırdıklarını, ilçeye gençlik merkezi ve futbol sahası kazandırdıklarını aktaran Yıldırım, ilçe sınırları içerisinde 33 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını da ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, ilçede huzurevi, yaşlı bakım merkezi ile kaymakamlık hizmet binasını açtıklarını, hastane ve bir acil ek binası ile 4 sağlık tesisi yaptıklarını anlatarak, "Şimdi iki tane önemli projeden bahsedeceğim. Lüleburgaz için hayati öneme sahip birinci müjdem, İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule Hızlı Treni'ne başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. Çok güzel bir istasyon Lüleburgaz'da olacak, Büyükkarıştıran'da olacak, Babaeski'de olacak, Kırklareli'nde olacak. Buradan İstanbul, Edirne komşu kapısı olacak." diye konuştu.

İkinci projenin de Çanakkale Köprüsü olduğunu, dünyanın en uzun asma köprüsünün inşaatına başladıklarını anımsatan Yıldırım, "Bu köprüden bütün Ege, bütün Avrupa gidiş gelişleri buradan geçecek, Lüleburgaz'dan Kırklareli'den, Edirne'den Çorlu'dan Gelibolu'dan, Hayrabolu'dan geçecek ve buraların ekonomisi daha da canlanacak, havanız daha da değişecek." dedi.

Yıldırım, Lüleburgaz'ın çiftçilerine layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, 2002 yılında Lüleburgazlı çiftçilere verilen desteğin sadece 6 trilyon iken şimdi bu desteğin 7 kat artarak 46 trilyona çıkarıldığını vurguladı.





"NOHUDU DA TARIM DESTEKLERİ LİSTESİNE ALDIK"

Genç Lüleburgazlı çiftçilerin son iki yılda 45 projesini desteklediklerini anlatan Yıldırım, "Kırklareli'nin hububat deposu olan Lüleburgaz'a desteğimiz artarak devam edecek. Bu sene tohumu da nohudu da tarım destekleri listesine aldık, hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Lüleburgaz Ahmetbey Barajı'nın temelini bir süre önce attıklarını dile getirerek, bu barajla ilçeye 10 milyon metreküp su sağlanacağını ve 12 bin 500 dönüm arazinin bollukla, bereketle suyla buluşacağını kaydetti.

Lüleburgaz Turgutbey göletini hizmete aldıklarını aktaran Yıldırım, Lüleburgaz Çengelli Göleti için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yıldırım, Lüleburgazlı esnafın çok çalışkan ve girişken olduğunu belirterek, "Biz de onları ihmal etmedik. 2010 yılından bu yana 156 esnafımıza düzenli destek sağladık. 2012'de kurduğumuz Evrensekiz Organize Sanayi bölgemizdeki 12 parsel üretime geçti. Burada bin 530 tane kardeşim iş, aş sahibi oldu. Yine aynı yıl kurduğumuz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi'nde 123 parselde 8 bin kardeşimiz iş sahibi oldu. Akıl teri döküyor, alın teri döküyor." diye konuştu.

Lüleburgaz'a 53 milyon liralık toplu konut yaptıklarını ve öncelikle 804 konutun yapımını bitirerek hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Yıldırım, yaptıkları hiçbir şeyi yeterli görmediklerini, daha fazlasını yapmak için de Lüleburgaz'dan, Kırklareli'nden yetki istediklerini söyledi.





Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"24 Haziran'da hazır mısınız Lüleburgaz? Emin olun kardeşlerim yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Yarınımız daha da aydınlık olacak. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bu söz onun yol arkadaşı Binali Yıldırım'ın sözüdür. Bu söz, AK Parti'nin sözüdür. Biliyorsunuz AK Parti'nin sözü senettir. Bizde yalan olmaz. Bizde abartı olmaz. Bizde boş vaat hiç olmaz. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarız. Değerli kardeşlerim 12 seçimi sizin desteğinizle başarıyla geride bıraktık. 24 Haziran'da yine sizlere geliyoruz. Öğrenciler karnelerini aldılar, tatili hak ettiler. Bizim karnemizi de 24 Haziran'da siz vereceksiniz, siz? Bizim yolumuz millet yoludur, kardeşlik yoludur. Büyük ve güçlü Türkiye yoludur. İşimiz hizmet, gücümüz millet diyoruz."

Ak kadrolarla aydınlık yarınlara kararlılıkla yürüdüklerini dile getiren Yıldırım, "Gelecek Türkiye'nin olacak. Gelecek aziz milletimin olacak. Lüleburgazlı kardeşlerim. Haydi bir daha diyor muyuz? Bu şarkı burada bitmedi diyor muyuz? Yaparsa AK Parti yapar diyor muyuz? Vakit Lüleburgaz vaktidir diyor muyuz? O zaman vakit bu vakit diyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"24 Haziran'dan Cumhur İttifakı'nı başarıyla çıkarmak için kalan 12 gün içerisinde durmadan, yorulmadan çalışmaya söz veriyor muyuz? Kalkınma, istikrar, devam etsin, Türkiye büyüsün diyor muyuz? Bolluk, birlik, bereket ülkemize gelsin diyor muyuz? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Parti'yle, aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne devam diyor muyuz? Cumhur İttifakı'nın kadrolu eli Meclis'e en güçlü şekilde girsin istiyor muyuz? Durmak bilmeden, yorulmak bilmeden yola devam mı? Lüleburgaz'ın saygıdeğer güzel insanlarını, hanımefendileri, gençleri, sevgili çocukları bir kez daha yürekten selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. 24 Haziran zaferimizi de şimdiden tebrik ediyorum."

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.

Başbakan Yıldırım, miting konuşması öncesinde seçim otobüsünden inip alana yürüyerek geldi. Yıldırım, bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak hediye etti.