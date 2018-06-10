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Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

, vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti

Erdoğandan Demirören ailesine taziye ziyareti

, vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti.


Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki İçişleri Bakanlığı mensupları ve muhtarlarına yönelik iftar programının ardından taziye ziyareti için Demirören'in Kanlıca'daki evine gitti.


Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , ve sanatçı da eşlik etti.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 00:38
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