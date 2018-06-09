PKK denetimindeki BM kampı: Mahmur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kuluçka yuvası" olarak nitelendirdiği, Birlemiş Milletler'in 1998'de kurduğu Mahmur Kampı, zaman içinde terör örgütü PKK'nın lojistik üslerinden biri haline geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkez kenti olarak bilinen Erbil'e 65 kilometre mesafede bulunan Mahmur Kampı'nda, yaklaşık 12 bin kişi kalıyor. Erdoğan, önceki akşam , "Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa ki zaman zaman oluyor. Bağdat yönetimi, 'Ben bu işi çözerim' derse ne âlâ. Çözemem derlerse Sincar'ı da vururuz, Kandil'i de... Hatta hatta Mahmur. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Kandil nerden besleniyor sanıyorsunuz. Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Mahmur Kampı'nı yeniden gündeme taşıdı.

ERBİL'E 65 KİLOMETRE MESAFE

​Terör örgütü PKK, 1992 yılından itibaren Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan vatandaşları köylerinden göç ettirmeye başladı. Mahmur, bu dönemde Türkiye'den Irak'ın kuzeyine göç ettirilen ve Etruş bölgesine yerleşenlerin 1998'de Mahmur'a geçmesiyle, Birleşmiş Milletler ve dönemin Irak hükümetinin gözetiminde kuruldu.

Musul'a bağlı olan Mahmur ilçesi, terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının ardından peşmergelerin kontrolüne geçti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkez kenti olarak bilinen Erbil'e sadece 65 kilometre mesafede bulunan Mahmur Kampı'nda, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı biliniyor.

Türkiye, Mahmur'un durumunu Irak ve BM nezdinde zaman zaman gündeme getirdi. Türkiye; kampın PKK için büyük öneme sahip olduğunu, hem askeri hem de lojistik destek sağladığını, örgütün etkili siyasi merkezleri arasına girdiğini belirterek, Mahmur Kampı'nın kapatılmasını talep etti. Ancak Türkiye'nin bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

PKK'NIN ELİNDE

​Mahmur'un yerel yöneticileri PKK'nın sonra olarak Mahmur'a yakın bölgede üs kurduğunu açıklamıştı. DAEŞ saldırıları sırasında sivilleri koruma bahanesiyle Mahmur'daki etkinliği artıran PKK'lı teröristler, DAEŞ bölgeden atıldıktan sonra buraya tamamen yerleşti. Kağıt üzerinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne bağlı olan kamp, BM'nin yöneticilerinin bir çoğunu Irak'tan çekmesi nedeniyle fiilen PKK'nın eline geçti. Terör örgütünün kampa, 2011'de TSK'nın düzenlediği hava harekatında öldürülen KCK yöneticilerinden Rüstem Cudi kod adlı Rüstem Osman'ın adını verdiği de belirtiliyor.

ÇOCUKLARI ZORLA ALIKOYUYORLAR

Terör örgütü PKK'nın, 12-18 yaş arası çocuklara Mahmur kampında zorla eğitim verdiği biliniyor. Kampta kalan aileler ise baskılar nedeniyle terör örgütüne çaresiz boyun eğmek zorunda kalıyor.