Kamuda yeni dönemin şifreleri

24 Haziran'dan sonra geçilecek yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuda verim artacak. Kamudan hizmet alan vatandaş ve memur mutlu olacak.
24 Haziran'dan sonra geçilecek yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuda verim artacak. Kamudan hizmet alan vatandaş ve memur mutlu olacak.
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