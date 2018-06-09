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Kamuda yeni dönemin şifreleri

Kamuda yeni dönemin şifreleri

24 Haziran'dan sonra geçilecek yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuda verim artacak. Kamudan hizmet alan vatandaş ve memur mutlu olacak.

  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 09:53
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