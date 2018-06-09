Nur içinde yat Erdoğan abi

Türkiye, büyük bir değerini kaybetti. Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Özgür Şamilgil, verdi. Basın mensuplarının karşısına geçen Dr. Şamilgil, "Sayın Demirören, 11:53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır" dedi.
YALI DOLUP TAŞTI
O dakikadan itibaren Türkiye, yasa girdi. İş, siyaset, sanat, spor ve medya dünyası dahil binlerce kişiden başsağlığı mesajları geldi. Meltem Demirören Oktay, babasının ölümü üzerine yaşadığı üzüntüyü "Cümlemizin başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin" sözleriyle dile getirdi. Aile, tüm gün Kanlıca'daki yalılarında taziyeleri kabul etti.
CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Erdoğan Demirören'in cenazesi, yarın Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
Evlatları Yıldırım ve Meltem Demirören, çok üzgün...
AYDIN DOĞAN: 50 yıllık arkadaşımı kaybettim...
GÜLER SABANCI: Derin üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin.
ADNAN POLAT: Gece-gündüz çalışırdı. Hep güzel anılar bıraktı.
NİHAT ÖZDEMİR: Geleceğe umutla bakmamız gerektiğini söylerdi.
ABDULLAH KİĞILI: Hepimize tecrübesini anlatır, yol gösterirdi.
TUNCAY ÖZİLHAN: Gerçek bir yoldaştı. Herkese liderlik yaptı.
BÜLENT ECZACIBAŞI: Yarattığı güçlü kurumlarla hatırlayacağız.
MESUT YILMAZ: Aile dostumuzdu.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: Futbol dünyası, bir değerini kaybetti.
ERGİN ATAMAN: Üzüntümüz çok büyük! Başımız sağ olsun.
MUSTAFA SANDAL: Erdoğan amcam, seni çok özleyeceğim.
SEDA SAYAN: Mekânı cennet olsun. Işıklar içinde yatsın.
NUR YERLİTAŞ: Ruhu şad olsun.
DEMİRÖREN KİMDİR?
28 Ağustos 1938'de, Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu.
● 1956-57'de Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel futbol oynadı.
● 1957'de, babası Şükrü Demirören'in Sirkeci'deki oto yedek parça şirketinin başına geçti.
● 1972'de Türkiye'nin ilk gaz şirketini devren satın aldı. Yatırımlarıyla şirket sayısını 48'e çıkarttı.
● YILLAR içinde, birçok farklı sektörde faaliyet göstererek Demirören Holding'in büyümesini sağladı.
● 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Holding'e kattı.
● Son olarak Doğan Medya'yı, 916 milyon dolara aldı.
● EVLİ ve 3 çocuk babasıydı.
Torun Yelda Demirören, gözyaşlarına boğuldu.
BABA KARTAL!
Yıl 1981... Beşiktaş Kulübü'nün 100 milyon liralık borcu vardı. Erdoğan Demirören, elini taşın atına koyup 40 milyon liralık bağış yaptı. Siyah-Beyazlı camiayı büyük bir krizden kurtardı.
YALI DOLUP TAŞTI
O dakikadan itibaren Türkiye, yasa girdi. İş, siyaset, sanat, spor ve medya dünyası dahil binlerce kişiden başsağlığı mesajları geldi. Meltem Demirören Oktay, babasının ölümü üzerine yaşadığı üzüntüyü "Cümlemizin başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin" sözleriyle dile getirdi. Aile, tüm gün Kanlıca'daki yalılarında taziyeleri kabul etti.
CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Erdoğan Demirören'in cenazesi, yarın Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
Evlatları Yıldırım ve Meltem Demirören, çok üzgün...
AYDIN DOĞAN: 50 yıllık arkadaşımı kaybettim...
GÜLER SABANCI: Derin üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin.
ADNAN POLAT: Gece-gündüz çalışırdı. Hep güzel anılar bıraktı.
NİHAT ÖZDEMİR: Geleceğe umutla bakmamız gerektiğini söylerdi.
ABDULLAH KİĞILI: Hepimize tecrübesini anlatır, yol gösterirdi.
TUNCAY ÖZİLHAN: Gerçek bir yoldaştı. Herkese liderlik yaptı.
BÜLENT ECZACIBAŞI: Yarattığı güçlü kurumlarla hatırlayacağız.
MESUT YILMAZ: Aile dostumuzdu.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: Futbol dünyası, bir değerini kaybetti.
ERGİN ATAMAN: Üzüntümüz çok büyük! Başımız sağ olsun.
MUSTAFA SANDAL: Erdoğan amcam, seni çok özleyeceğim.
SEDA SAYAN: Mekânı cennet olsun. Işıklar içinde yatsın.
NUR YERLİTAŞ: Ruhu şad olsun.
DEMİRÖREN KİMDİR?
28 Ağustos 1938'de, Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu.
● 1956-57'de Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel futbol oynadı.
● 1957'de, babası Şükrü Demirören'in Sirkeci'deki oto yedek parça şirketinin başına geçti.
● 1972'de Türkiye'nin ilk gaz şirketini devren satın aldı. Yatırımlarıyla şirket sayısını 48'e çıkarttı.
● YILLAR içinde, birçok farklı sektörde faaliyet göstererek Demirören Holding'in büyümesini sağladı.
● 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Holding'e kattı.
● Son olarak Doğan Medya'yı, 916 milyon dolara aldı.
● EVLİ ve 3 çocuk babasıydı.
Torun Yelda Demirören, gözyaşlarına boğuldu.
BABA KARTAL!
Yıl 1981... Beşiktaş Kulübü'nün 100 milyon liralık borcu vardı. Erdoğan Demirören, elini taşın atına koyup 40 milyon liralık bağış yaptı. Siyah-Beyazlı camiayı büyük bir krizden kurtardı.
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