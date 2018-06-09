Geçtiğimiz günlerde Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin işletmeci South Stream Transport şirketine, 2.14 milyar euroluk kredi sağlayacağını açıkladı. Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak 15.75 milyar metreküp kapasiteli hattın kalan kısmı için de çalışmalar başladı.



706 KİLOMETRE KALDI

TürkAkım boru hattının döşeme işlemlerini yapan Pioneering Spirit gemisi Karadeniz'e geri dönüyor ve çalışmalarına başlayacak. TürkAkım'ı oluşturan hatlardan ikincisini tamamlamak üzere dün Rotterdam Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıkan geminin, Rusya münhasır bölgesinde kalan hattın diğer kısmını 2019 başlarında bitirmesi bekleniyor. Bir önceki hattın tamamını ve ikinci hattın 224 kilometrelik kısmını 11 ayda bitiren geminin inşa edeceği kalan kısmın uzunluğu ise 706 kilometre. Dev gemi, daha önce TürkAkım'ın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya- Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmişti. Pioneering Spirit, birinci hattı Kıyıköy'e kadar getirdikten sonra başka bir çalışma için Kuzey Denizi'ne gitmişti.



İLK GAZ 2019 SONUNDA

Projede Türkiye'den sonra Bulgaristan ve Yunanistan ihtimalleri halen masada. Rusya tarafında ise Anapa'daki kara tesisleri büyük oranda tamamlanmış durumda. Bu yıl içinde tamamen tamamlanmış olacak. İlk gaz akışı ise Aralık 2019'da gerçekleşecek. Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Gaz Projeleri Başkan Yardımcısı Alexey Grivach, Türkiye ile Rusya arasında enerji alanında hızlı gelişmelerin olduğunun altını çizerek, "Türkiye Almanya'nın ardından ikinci büyük pazar oldu. İtalya'yı da geçti. Şu anda iki ülke arasında boru hatlarında kullanım oranı yüzde 90'a ulaştı" dedi.