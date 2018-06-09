;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan kritik görüşme

FETÖ'nün altın çocuğu Mustafa Aygün yakalandı

Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, firari olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da polisin operasyonuyla yakalandı. Aygün, Eskişehir'de iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesiyle ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven de geçtiğimiz Mayıs ayında yakalanmıştı.

FETÖnün altın çocuğu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar" adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, firari olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, başkentte polisin operasyonuyla yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün'ün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenildi.

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı kaydedildi.

Aygün'ün, Eskişehir'e getirileceği belirtildi.

Etiketler:
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 15:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar