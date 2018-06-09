CHP ve HDP'nin “Liseli öğrenciler” yalanı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde eylem yapan ve "liseli öğrenciler" olarak tanıtılan kişilerden 14'ünün yaşının on sekizin üzerinde olduğu, eylemin terör örgütü DHKP-C ve HDP'li yöneticiler tarafından organize edildiği ve provoke edildiği bildirildi.

EYLEMİ DHKP-C ÜYESİ ÇAĞDAŞ ONUR EKİNCİ VE HDP'Lİ YÖNETİCİLER PROVOKE ETTİ

Eyleme katılan 21 yaşındaki Çağdaş Onur Ekinci'nin; terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve topluluğu provoke ettiği, polise ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Eyleme katılan ve "liseli öğrenci" olarak tanıtılan Hakan Aktuğ Gültürk'ün,25 yaşında olduğu öğrenildi.

HDP'Lİ PİROĞLU VE DEMİR TOPLULUĞU YÖNLENDİRDİ

HDP İstanbul 1. Bölge 2. Sıra milletvekili adayı Musa Piroğlu ve HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Ercan Demir'in; eylemcileri provoke ettikleri ve topluluğu yönlendirdikleri tespit edildi.



OLAY NASIL GELİŞTİ?

8 Haziran 2018 tarihinde Kadıköy ilçesi Bahariye Caddesi opera önünde

saat:15:50 sıralarında yaklaşık 25 kişi "Karneler sizin, gelecek bizim" sloganı altında toplandı. Saat:16:00 sıralarında sayı 40'a ulaştı.

GRUBU DAĞILMALARI KONUSUNDA UYARAN POLİS AMİRİNE SALDIRILDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, "Katil polis hesap verecek" ve "Eli kanlı katiller" şeklinde sloganlar atan grubu üç defa dağılmaları konusunda uyardı.

Eylemciler, dağılmaları konusunda kendisini uyaran Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı'na saldırdı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler; kendilerine sopa ve yumruklarla saldırılması üzerine gruba müdahalede bulundu. 16'sı erkek, 6'sı bayan 22 kişi gözaltına alındı

"Liseli Anarşist Faaliyetler" organizesinde toplanan kişilerin; Dev Lise, DLB ve Özgür Lise adlı oluşumlara üye oldukları, söz konusu kişilerin Kadıköy'de ikamet etmedikleri öğrenildi.

EYLEMDE 8 POLİS YARALANDI

Öte yandan; Kadıköy'de eylemde sekiz polisin yaralandığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nden 4, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 4 polisin provokatörler tarafından yaralandığı bildirildi.

Sekiz polisin, eylemcilerin mukavemetlerini kırmak için görev yaparken yaralandığı ve rapor aldığı kaydedildi. Söz konusu polislerin ifadelerinin alınacağı, eylemde kendilerine şiddet uygulayan provokatörlerden şikayetçi olacağı kaydedildi.

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İNCE'DEN PROVOKATÖRLERE DESTEK

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Kadıköy'de Göztepe Parkı önünde seçim otobüsü üzerinden gece yarısı miting yaptı, "Katil polis hesap verecek", "Eli kanlı katiller" şeklinde slogan atan, aralarında DHKP-C üyesi Çağdaş Onur Ekinci'nin bulunduğu eylemcilere sahip çıktı.

Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Bugün 17-18 yaşında çocuklar hükümete karne vermiş, onları dövdürmüşler burada (Kadıköy) Yazık, günah. Ben de Erdoğan'a karne veriyorum, beni de mi dövdürteceksin. Hadi gelin bakalım o zaman? Karne günü 17-18 yaşlarındaki çocuklar dövülmez. O çocuklar CHP'li değil. Bu memleketin evladı, hepimizin evladı hepimizin" şeklinde açıklama yaptı.

HDP'LİLER DE EYLEMCİLERE DESTEK VERDİ

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Zalimsiniz çünkü #kadıköydeişkencevar" ifadelerini paylaştı.

HDP İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Şık, polislere hakaret etti ve "O işkencecilerden hesap sormazsam ben namerdim. O işkencecilerden de onların tasmasını tutanlardan da hesap soracağız bunu buraya yazıyorum. Beni öfkelendiren şey, 16 yaşında çocuklar herkesin gözü önünde işkence gördüler. Her şey herkesin gözü önünde oluyor" iddiasında bulundu.

HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Veli Saçılık da, "Kadıköy'de Rıhtım Karakolu önünde işkenceyle gözaltına liseli çocukları bekliyoruz. Ankara'da, İstanbul'da işkence her yerde. İşkence yapanlara sesleniyoruz; AKP'ye yaslanmayın düşersiniz" iddiasında bulundu.

Kenan Kıran/Sabah