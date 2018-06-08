Berat Albayrak Diyarbakır'da STK ve iş çevreleriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve iş çevreleriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, STK ve iş dünyasının temsilcileri, partililer ve kanaat önderleri katıldı.







STK VE İŞ DÜNYASIYLA TOPLANTI

Bakan Albayrak, STK ve iş dünyasının temsilcileri ve kanaat önderleriyle basına kapalı olarak yaklaşık bir buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Albayrak ve beraberindekiler iftar programına katıldı. İftar sonrası konuşan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







"ÇUKUR KAZMA, KEPENK KAPATMA DÖNEMİ BİTTİ"

Yıllardır bölgede hizmet adı altında bir istismar siyasetinin yapıldığının altını çizen Bakan Albayrak, "Yıllardır Diyarbakır'a, bölge insanına hizmet ettiğini iddia edenler insanımızı aslında nasıl kandırdığını, aldattığını, bölgeyi aslında nasıl bir felakete sürüklediğini tüm Türkiye olarak sadece Diyarbakır olarak değil hepimiz birlikte gördük. Diyarbakır bunları hak ediyor muydu? İhya olan bu tarihi alanları, parkları, kayyum noktasından sonra ileri belediyecilik hizmetini tüm bu süreçleri gördük. Esas olan konu bu yoksa birilerinin sadece ve sadece istismar siyasetiyle mahkum bırakmaya çalıştığı Diyarbakır'ı, eski Diyarbakır'ı gece gündüz fark etmeksizin sabahtan akşama kadar çalışarak sokaklardaki huzuru, neşeyi, mutluluğu görmeyecek miyiz? Bu huzuru kalıcı kılmak için, kalıcı bir şekilde tesis etmek için bir duruş sergilemeyecek miyiz? Esas konu bu yoksa o birilerini mahcup etmek için istediği ve bizim asla izin vermeyeceğimiz o çukurları, kepenk kapatmaları baskı ve şiddeti mi esas konu bu. Ben buradan açık ve net olarak söyleyeyim o dönem bitti. Böyle bir dönem Allah'ın izniyle bir daha olmayacak. Buna bu devlet ve bu millet 81 milyon buna izin vermeyecek. Korku, endişe, acaba yok. Artık Türkiye sınırları içi değil ötesi üzerinde de yok.

Devletimiz, hükümetimiz devletimizin başındaki güçlü lideriyle bölgenin huzuru için bir taraftan, asayişi için bir taraftan yürüttüğü tüm bu güçlü ve kararlı politikalarla diğer taraftan bölgeye getirdiği yatırım ve hizmetlerle daha da güçlü ve güzel, mutlu, refah içerisinde bir Diyarbakır tablosunu ortaya koyacaktır" dedi.





"BAKALIM KANDİL ORADA DURUYOR MU? SİNCAR ORADA DURUYOR MU? MENBİÇ ORADA DURUYOR MU?"

Türkiye'nin artık çok tarihi bir süreçte çok tarihi bir kavşağa ve dönemece ulaştığını belirten Albayrak, "Bölgede huzuru, birliği ve kardeşliği terör örgütleri üzerinden hedef aldıklarını görüyoruz. İşte bu taşeron terör örgütleri ile ayrım yapmadan mücadele etmek ve bunun karşısında bu cesareti ortaya koymak her şeyden önce şahıslar özelinde değil, evlatlarımız, torunlarımız, bölge coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimiz özelinde de bizim üzerimizde büyük bir vebaldir. Tüm bu terör örgütleri hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Hepsi aynı merkezden yönetiliyor. Hepsi de tehdit unsuru noktasında hepsi de aynı şeyi hedef alıyor. Bunlara karşı asla ama asla taviz vermeyiz. Eğer Türkiye düşerse birilerinin amacı buydu, bu iş bitmiştir. Türkiye bu kardeşlik köprüsünü geçmiştir. Bundan sonrası zaman meselesi. Bundan sonra adım adım bu süreç ve içindeki tüm bu yapılar tasfiye olacaktır. Kandil, Kandil orada durduğu sürece öyle mi? Bakalım Kandil orada duruyor mu? Sincar orada duruyor mu? Menbiç orada duruyor mu? Çok net söylüyorum Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik ve bütün bu ruhun manevi, maddi liderliğini, savunuculuğunu yapan bir kişi var tüm oklar onu gösteriyor. Bu okları takip edersek hakikati buluruz. Tüm bu oklar bugün kimi, hangi şahsı, hangi ülkeyi hedef alıyorsa bu bütün resmi aslında anlatıyordur. Nitekim Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, sadece İslam, Müslüman coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir tarafında bu milleti ve ümmeti yeniden bir umut olma noktasına taşıyor" diye konuştu.