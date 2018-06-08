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Jandarma Genel Komutanlığında operasyonu

'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli, aktif görevdeki 3 yüzbaşı, hakkında daha önce işlem yapılan 7 binbaşı ve 10 yüzbaşı olmak üzere toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

23 asker hakkında flaş karar!

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam ettiği belirtilen açıklamada, zanlılardan 3 yüzbaşının halen görevde olduğu, 7 binbaşı ve 13 yüzbaşı hakkında ise kısa süre önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 10:45
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