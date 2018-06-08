Dünya üniversitesi

Gaziantep'taki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin geleneksel iftarı önceki akşam yapıldı. İftar yemeğine HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mütevelli heyeti üyeleri, akademik ve idari kadro aileleri ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Takvim Gazetesi köşe yazarları Bekir Hazar ile Hasan Basri Yalçın katıldı.
'EN BÜYÜK YATIRIM EĞİTİM'
Programda konuşan Haluk Kalyoncu şunları söyledi: "Kurucumuz merhum Hasan Kalyoncu'yu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Onun önemli bir sözü vardı, 'Hayatta yapılacak en büyük yatırım insana olan yatırımdır, insana yapılan en büyük yatırım ise eğitimdir' derdi. 2008'de kurulup 2010'da eğitim hayatına başlayan üniversitemiz 8500 lisans öğrencisi, 2500'ü aşkın mezunuyla ve 300'den fazla akademik personeli ayrıca çok değerli idari personelimizle beraber büyük bir aile haline geldik."
İftar yemeğine HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Ergün Diler, Faruk Erdem, Bekir Hazar, Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin ile üniversitenin akademik kadrosu katıldı.
'EN BÜYÜK YATIRIM EĞİTİM'
Programda konuşan Haluk Kalyoncu şunları söyledi: "Kurucumuz merhum Hasan Kalyoncu'yu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Onun önemli bir sözü vardı, 'Hayatta yapılacak en büyük yatırım insana olan yatırımdır, insana yapılan en büyük yatırım ise eğitimdir' derdi. 2008'de kurulup 2010'da eğitim hayatına başlayan üniversitemiz 8500 lisans öğrencisi, 2500'ü aşkın mezunuyla ve 300'den fazla akademik personeli ayrıca çok değerli idari personelimizle beraber büyük bir aile haline geldik."
İftar yemeğine HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Ergün Diler, Faruk Erdem, Bekir Hazar, Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin ile üniversitenin akademik kadrosu katıldı.
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