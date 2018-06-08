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Cumhurbaşkanlığı'dan Avusturya'daki cami skandalına sert tepki

Avusturya Başbakanı Kurz, “Siyasal İslam’la mücadele kapsamında” ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından 'den ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Cumhurbaşkanlığıdan Avusturyaya sert tepki

Avusturya Başbakanı Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararın ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

İLK TEPKİ KALIN'DAN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın karara Twitter'dan tepki göstererek, "Avusturya'nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir.Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir." ifadelerini kullandı.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 11:47
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