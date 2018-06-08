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  1. Cumhurbaşkanlığı'dan Avusturya'ya sert tepki

24 Haziran leri öncesi 'nin son oy oranı

Sözcüsü Mahir Ünal 24 Haziran leri öncesi NTV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin son oy oranını açıklayan Ünal, konusuna da değindi. İşte AK Parti'nin son oy oranı...

MAHİR ÜNAL ANKETLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Sözcüsü Mahir Ünal'ın NTV'de kendisine sorulan soruları yanıtladı. Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle: " ve Meral Akşener'in çalışmalarına baktığımda, bir vizyonun, liderliğin sonunda milletin önüne çıkmış bir cumhurbaşkanı adayı profili çizmiyorlar. Muharrem İnce'ye baktığınızda 8 defa kaybetmekle suçladığı bir genel başkana karşı, genel başkan adayı olarak çıkmış ve genel başkanlık seçimini kaybetmiş, sonra da aynı genel başkan tarafından parti içi muhalefeti tasfiye etmek ve aynı zamanda gelecek muhtemel yenilgiyi yüklemek üzere aday gösterilmiş. Parti içi hesaplaşmanın görüldüğü bir tablo var önümüzde."

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 12:35
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