Avusturya Başbakanı Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.

Kurz, 7 caminin kapatılacağını, diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini ifade etti.

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