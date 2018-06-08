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'dan skandal karar! Camileri kapatıyorlar

Avusturyadan skandal karar! Camileri kapatıyorlar

Başbakanı Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Avusturya Başbakanı , kararın Viyana'daki bir camide Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.

Kurz, 7 caminin kapatılacağını, diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 10:27
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

AYASOFYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

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cevapla 08.06.2018 10:48
VARDAR VARDAR

UĞUR DÜNDAR......"AL SANA" medeni avrupa......!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.06.2018 10:30
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