;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trump’tan ilk iftar
  2. 'Nazi'hat!

'Af'erin sana!

Ermeni asıllı şov yıldızı Kim , amacına ulaştı! Başkanı ’ın ömür boyu hapis cezası alan 63 yaşındaki büyükanne ’ı affetmesini sağladı!

Aferin sana!
Amerikan şov dünyasının ünlü isimlerinden Kim , geçtiğimiz günlerde 'a gitti. Başkanı Donald 'la bir araya geldi. Başkan Trump'tan şiddet içermeyen suçu nedeniyle ömür boyu hapis cezası alan 63 yaşındaki büyükanne affetmesini istedi. Ve Trump kararını verdi. Johnson'ı affettiğini söyledi.

KAMPANYA YÜRÜTTÜ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın örnek bir mahkum olduğu ve kendini rehabilite etmek için çok çalıştığı belirtildi. Johnson, 1996'da diğer 15 kişiyle birlikte bir kokain dağıtım şebekesinin üyesi olma suçlamasıyla hapse gönderilmişti. Uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamalarından hüküm giyen Johnson'ın yakında salıverilmesi bekleniyor. Bu arada Kim Kardashian uzun süredir Johnson'ın serbest kalması için kampanya yapıyordu. Sosyal medyada gördüğü bir videoyla Johnson'ın durumunu öğrenen Kardashian, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile de bağlantı kurmuştu.


Alice Johnson
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar