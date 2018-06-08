'Af'erin sana!

Amerikan şov dünyasının ünlü isimlerinden Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Başkan Trump'tan şiddet içermeyen uyuşturucu suçu nedeniyle ömür boyu hapis cezası alan 63 yaşındaki büyükanne Alice Johnson'ı affetmesini istedi. Ve Trump kararını verdi. Johnson'ı affettiğini söyledi.
KAMPANYA YÜRÜTTÜ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın örnek bir mahkum olduğu ve kendini rehabilite etmek için çok çalıştığı belirtildi. Johnson, 1996'da diğer 15 kişiyle birlikte bir kokain dağıtım şebekesinin üyesi olma suçlamasıyla hapse gönderilmişti. Uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamalarından hüküm giyen Johnson'ın yakında salıverilmesi bekleniyor. Bu arada Kim Kardashian uzun süredir Johnson'ın serbest kalması için kampanya yapıyordu. Sosyal medyada gördüğü bir videoyla Johnson'ın durumunu öğrenen Kardashian, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile de bağlantı kurmuştu.
Alice Johnson
KAMPANYA YÜRÜTTÜ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın örnek bir mahkum olduğu ve kendini rehabilite etmek için çok çalıştığı belirtildi. Johnson, 1996'da diğer 15 kişiyle birlikte bir kokain dağıtım şebekesinin üyesi olma suçlamasıyla hapse gönderilmişti. Uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamalarından hüküm giyen Johnson'ın yakında salıverilmesi bekleniyor. Bu arada Kim Kardashian uzun süredir Johnson'ın serbest kalması için kampanya yapıyordu. Sosyal medyada gördüğü bir videoyla Johnson'ın durumunu öğrenen Kardashian, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile de bağlantı kurmuştu.
Alice Johnson
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