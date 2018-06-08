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Trump’tan ilk

Trump’tan ilk iftar
Görevine yaklaşık 1.5 yıl önce başlayan ABD Başkanı , 'da ilk kez verdi. Donald Trump, bu yıl dar katılımlı bir davette ağırlıklı olarak Washington'da görevli yabancı misyon temsilcilerini ağırladı. Katılımcı listesi Beyaz Saray tarafından açıklanmadı. Ancak Beyaz Saray muhabirlerinin bildirimlerine göre iftar programına Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya'dan diplomatik temsilciler katıldı. Bu arada Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner, iftar daveti için Beyaz Saray'a giden davetlileri bizzat karşıladı. Ancak Ivanka Trump ile eşi, fotoğraf vermekten kaçındı.


Jerard Kushner ile eşi Ivanka Trump, Beyaz Saray'daki iftar yemeğine katıldı.
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