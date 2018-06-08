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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Demirören ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından aileyi telefonla arayıp, taziyede bulundu.

MESAJ YAYIMLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.

  • 08 Haziran 2018, Cuma 13:36
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