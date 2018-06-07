Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Menbiç ile ilgili yol haritasında yapılacakların takvimi net bir biçimde belirlendi. Buna göre takvim şöyle ilerleyecek:

- Gelecek 10 gün içerisinde YPG'nin Menbiç ve Fırat'ın batısından çekilmesi için iki tarafın yetkililerinden oluşan teknik ekip ön hazırlık çalışması yapacak. Türk askerinin bölgeye ne zaman gideceği, kimlerden oluşacağı, YPG'nin çekildikten sonra nereye gideceği, YPG sonrası dönemin nasıl şekillendirileceği bu aşamada netleştirilecek.

- 11. gün ile 30 gün arasında hazırlıklar tamamlanacak ve YPG çekilmeye başlayacak. YPG'nin 4 Temmuz'dan itibaren çekilmeye başlaması öngörülüyor.

- 30 ile 90 günlük süre içinde de uygulama tamamlanacak.