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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
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90 gün içinde Menbiç'ten çıkarılacak

Türkiye ile 'nin Menbiç için anlaştığı ve yol haritasında detayların da netleştiği öğrenildi. 'nın Suriye kolu olan 'nin 4 Temmuz tarihinden itibaren Menbiç'ten çekiilmeye başlaması öngörülüyor.

Menbiçte yol haritası belli oldu

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Menbiç ile ilgili yol haritasında yapılacakların takvimi net bir biçimde belirlendi. Buna göre takvim şöyle ilerleyecek:

- Gelecek 10 gün içerisinde 'nin Menbiç ve Fırat'ın batısından çekilmesi için iki tarafın yetkililerinden oluşan teknik ekip ön hazırlık çalışması yapacak. Türk askerinin bölgeye ne zaman gideceği, kimlerden oluşacağı, YPG'nin çekildikten sonra nereye gideceği, YPG sonrası dönemin nasıl şekillendirileceği bu aşamada netleştirilecek.

- 11. gün ile 30 gün arasında hazırlıklar tamamlanacak ve YPG çekilmeye başlayacak. YPG'nin 4 Temmuz'dan itibaren çekilmeye başlaması öngörülüyor.

- 30 ile 90 günlük süre içinde de uygulama tamamlanacak.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 07:14
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